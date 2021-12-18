Dolar kurundaki hız kesmeyen artış, Apple ürünlerine son 3 hafta içinde ikinci büyük zammı getirdi. 26 Kasım’da Türkiye’deki iPhone fiyatlarına ortalama yüzde 30 civarında artıran Apple, bugün itibariyle iPhone fiyatlarına yüzde 50’ye varan oranda ikinci bir zam daha yaptı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre son 3 ayda yüzde 95 artışla 16 TL’yi aşan dolar kuru nedeniyle Apple’ın iPhone başta olmak üzere tüm ürünlerine yaptığı zam oranı da yüzde 85’i buldu.
iPhone 13 mini’nin başlangıç fiyatı bile 19 bin 999 TL olurken, en düst düzey iPhone olan 1 TB’lik iPhone 13 Pro Max’in fiyatı ise 41 bin 999 TL’ye çıktı.
3 hafta önce 10 bin 999 TL olan iPhone 13 mini’nin fiyatı, 25 Kasım’a göre 9 bin TL artarken, iPhone 13 Pro Max’te ise fiyat artışları 19 bin TL’yi buldu. Diğer bir deyişle son 3 haftada ekonomide yaşanan bu hareketlilik nedeniyle bir iPhone kur farkına gitti.
Apple’ın en son iPhone modelini satın almak için kaç gün gerektiğini hesaplayıp, ülkeleri birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılan “iPhone Endeksi”nde ise Türkiye açısında işler daha da karıştı.
iPHONE FİYATLARI 3 HAFTADA NEREDEN NEREYE GELDİ?
|25 Kasım
|26 Kasım
|18 Aralık
|Ürün
|Fiyatı (TL)
|Fiyatı (TL)
|Fiyatı (TL)
|Değişim (%)
|Fark (TL)
|iPhone 13 mini
|128 GB
|10999
|13999
|19999
|81,8%
|9000
|256 GB
|11999
|15199
|21999
|83,3%
|10000
|512 GB
|13999
|17599
|25999
|85,7%
|12000
|iPhone 13
|128 GB
|11999
|14999
|21499
|79,2%
|9500
|256 GB
|12999
|16199
|23499
|80,8%
|10500
|512 GB
|14999
|18599
|27499
|83,3%
|12500
|iPhone 13 Pro
|128 GB
|15999
|19999
|28999
|81,3%
|13000
|256 GB
|16999
|21199
|30999
|82,4%
|14000
|512 GB
|18999
|23599
|34999
|84,2%
|16000
|1 TB
|20999
|25999
|38999
|85,7%
|18000
|iPhone 13 Pro Max
|128 GB
|17999
|22999
|31999
|77,8%
|14000
|256 GB
|18999
|24199
|33999
|79,0%
|15000
|512 GB
|20999
|26599
|37999
|81,0%
|17000
|1 TB
|22999
|28999
|41999
|82,6%
|19000
|iPhone 12 mini
|64 GB
|9999
|12999
|17999
|80,0%
|8000
|128 GB
|10499
|13599
|18999
|81,0%
|8500
|256 GB
|11499
|14799
|20999
|82,6%
|9500
|iPhone 12
|64 GB
|10999
|13999
|19499
|77,3%
|8500
|128 GB
|11499
|14599
|20499
|78,3%
|9000
|256 GB
|12499
|15799
|22499
|80,0%
|10000
|iPhone 11
|64 GB
|7999
|10999
|13999
|75,0%
|6000
|128 GB
|8449
|11599
|14999
|77,5%
|6550
|iPhone SE
|64 GB
|5799
|7499
|10499
|81,0%
|4700
|128 GB
|6299
|8099
|11499
|82,6%
|5200
Brüt maaş ve aylık çalışılan iş günü dikkate alınarak hesaplanan endekste Türkiye hem asgari ücretteki hem de Apple’ın son zamları öncesinde iPhone alabilmek için en fazla çalışılması gereken ülke idi.
2021 için brüt 3 bin 577 TL, net 2 bin 825 TL olan asgari ücret, 2022 yılı başından itibaren brüt 5 bin 4 TL, net ise 4 bin 253 TL olarak uygulanacak. Ancak brütte yüzde 40, nette ise yüzde 50’ye denk gelen bu artış iPhone Endeksi hesabında şimdiden dolar kuruna geçilmiş durumda.
BİR TELEFONA 122 İŞ GÜNÜ!
Kasım ayı sonunda iPhone 13 Pro’nun (128 GB) Türkiye’deki satış fiyatı 15 bin 999 TL idi. Brüt asgari dikkate alınarak, Türkiye’de iPhone 13 Pro sahibi olabilmek için ortalama 93.9 iş günü çalışmak gerekiyordu.
aradan 22 günde artan dolar kuruna bağlı olarak gelen zamların etkisiyle bu süre 27.8 gün daha arttı. Eğer Apple ürünlerine yeni bir zam daha gelmezse, gelecek aydan itibaren geçerli olacak yüzde 50 zamlı asgari ücrete karşın, Türkiye’de iPhone 13 Pro sahibi olabilmek için 93.9 iş günü yerine 121.7 iş günü çalışmak gerekecek. Diğer bir ifadeyle iPhone 13 alabilmek için 4.5 yerine artık 5.8 ay çalışmak gerekecek.
ABD'DE 5.9 GÜN YETİYOR!
Net asgari ücret üzerinden hesaplandığında ise yılbaşı itibariyle iPhone 13 (Pro, 128 GB) satın alabilmek için Türkiye’de gerekli olan süre 5.6 aydan, 6.8 aya çıkmış olacak.
Bu rakamlarla Türkiye, iPhone 13 edinebilmek için en uzun süre çalışılması gereken ülke konumunu da iyice pekiştirdi! Türkiye'de 121.7 iş günü olan bu süre, en yakın ülke olan Filipinler'de 90.2 gün iken, ABD'de ise sadece 5.9 gün olarak belirlendi.
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