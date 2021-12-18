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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Türkiye'deki iPhone fiyatları 3 haftada yüzde 85 zamlandı!

iPhone başta olmak Apple ürünlerine son bir ay içindeki ikinci büyük zam geldi. iPhone fiyatlarındaki 3 haftalık artış yüzde 85'i buldu. Türkiye’de iPhone 13 alabilmek için 3 hafta öncesine göre artık ek olarak 9 bin TL ile 19 bin TL arasındaki bir tutar daha ödemek gerekiyor. Bu süreçte asgari ücrete de yüzde 50’lik artış yapıldı ama Türkiye’de iPhone sahibi olabilmek için çalışılması gereken süreye en az bir ay daha eklendi... Necdet Çalışkan’ın haberi…

Apple iPhone fiyatlarına yeni bir zam daha yaptı

Dolar kurundaki hız kesmeyen artış, Apple ürünlerine son 3 hafta içinde ikinci büyük zammı getirdi. 26 Kasım’da Türkiye’deki iPhone fiyatlarına ortalama yüzde 30 civarında artıran Apple, bugün itibariyle iPhone fiyatlarına yüzde 50’ye varan oranda ikinci bir zam daha yaptı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre son 3 ayda yüzde 95 artışla 16 TL’yi aşan dolar kuru nedeniyle Apple’ın iPhone başta olmak üzere tüm ürünlerine yaptığı zam oranı da yüzde 85’i buldu.

iPhone 13 mini’nin başlangıç fiyatı bile 19 bin 999 TL olurken, en düst düzey iPhone olan 1 TB’lik iPhone 13 Pro Max’in fiyatı ise 41 bin 999 TL’ye çıktı.

3 hafta önce 10 bin 999 TL olan iPhone 13 mini’nin fiyatı, 25 Kasım’a göre 9 bin TL artarken, iPhone 13 Pro Max’te ise fiyat artışları 19 bin TL’yi buldu. Diğer bir deyişle son 3 haftada ekonomide yaşanan bu hareketlilik nedeniyle bir iPhone kur farkına gitti.

Apple’ın en son iPhone modelini satın almak için kaç gün gerektiğini hesaplayıp, ülkeleri birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılan “iPhone Endeksi”nde ise Türkiye açısında işler daha da karıştı.

iPHONE FİYATLARI 3 HAFTADA NEREDEN NEREYE GELDİ?

25 Kasım 26 Kasım 18 Aralık
Ürün Fiyatı (TL) Fiyatı (TL) Fiyatı (TL) Değişim (%) Fark (TL)
iPhone 13 mini
128 GB 10999 13999 19999 81,8% 9000
256 GB 11999 15199 21999 83,3% 10000
512 GB 13999 17599 25999 85,7% 12000
iPhone 13
128 GB 11999 14999 21499 79,2% 9500
256 GB 12999 16199 23499 80,8% 10500
512 GB 14999 18599 27499 83,3% 12500
iPhone 13 Pro
128 GB 15999 19999 28999 81,3% 13000
256 GB 16999 21199 30999 82,4% 14000
512 GB 18999 23599 34999 84,2% 16000
1 TB 20999 25999 38999 85,7% 18000
iPhone 13 Pro Max
128 GB 17999 22999 31999 77,8% 14000
256 GB 18999 24199 33999 79,0% 15000
512 GB 20999 26599 37999 81,0% 17000
1 TB 22999 28999 41999 82,6% 19000
iPhone 12 mini
64 GB 9999 12999 17999 80,0% 8000
128 GB 10499 13599 18999 81,0% 8500
256 GB 11499 14799 20999 82,6% 9500
iPhone 12
64 GB 10999 13999 19499 77,3% 8500
128 GB 11499 14599 20499 78,3% 9000
256 GB 12499 15799 22499 80,0% 10000
iPhone 11
64 GB 7999 10999 13999 75,0% 6000
128 GB 8449 11599 14999 77,5% 6550
iPhone SE
64 GB 5799 7499 10499 81,0% 4700
128 GB 6299 8099 11499 82,6% 5200

Brüt maaş ve aylık çalışılan iş günü dikkate alınarak hesaplanan endekste Türkiye hem asgari ücretteki hem de Apple’ın son zamları öncesinde iPhone alabilmek için en fazla çalışılması gereken ülke idi.

2021 için brüt 3 bin 577 TL, net 2 bin 825 TL olan asgari ücret, 2022 yılı başından itibaren brüt 5 bin 4 TL, net ise 4 bin 253 TL olarak uygulanacak. Ancak brütte yüzde 40, nette ise yüzde 50’ye denk gelen bu artış iPhone Endeksi hesabında şimdiden dolar kuruna geçilmiş durumda.

BİR TELEFONA 122 İŞ GÜNÜ!

Kasım ayı sonunda iPhone 13 Pro’nun (128 GB) Türkiye’deki satış fiyatı 15 bin 999 TL idi. Brüt asgari dikkate alınarak, Türkiye’de iPhone 13 Pro sahibi olabilmek için ortalama 93.9 iş günü çalışmak gerekiyordu.

aradan 22 günde artan dolar kuruna bağlı olarak gelen zamların etkisiyle bu süre 27.8 gün daha arttı. Eğer Apple ürünlerine yeni bir zam daha gelmezse, gelecek aydan itibaren geçerli olacak yüzde 50 zamlı asgari ücrete karşın, Türkiye’de iPhone 13 Pro sahibi olabilmek için 93.9 iş günü yerine 121.7 iş günü çalışmak gerekecek. Diğer bir ifadeyle iPhone 13 alabilmek için 4.5 yerine artık 5.8 ay çalışmak gerekecek.

ABD'DE 5.9 GÜN YETİYOR!

Net asgari ücret üzerinden hesaplandığında ise yılbaşı itibariyle iPhone 13 (Pro, 128 GB) satın alabilmek için Türkiye’de gerekli olan süre 5.6 aydan, 6.8 aya çıkmış olacak.

Bu rakamlarla Türkiye, iPhone 13 edinebilmek için en uzun süre çalışılması gereken ülke konumunu da iyice pekiştirdi! Türkiye'de 121.7 iş günü olan bu süre, en yakın ülke olan Filipinler'de 90.2 gün iken, ABD'de ise sadece 5.9 gün olarak belirlendi.

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