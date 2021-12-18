Son dakika: Apple ürünlerine yeni zam! En ucuz iPhone 10 bin TL!

Apple'dan bir zam daha 0:00 / 0:00

Apple, kasım ayında tüm ürünlerine yaptığı zammın ardından yeni yıl öncesi tüm ürünlerine bir zam daha yaptı.,

Apple'ın 18 Aralık gecesi yürürlüğe giren yeni fiyatlara göre ürün fiyatlarını yüzde 40 ila 50 arasında artırdığı görüldü.

Yeni fiyatlar doğrultusunda Apple'ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 7 bin 499 TL yerine 10 bin 499 TL'den satılacak. ABD'li teknoloji firmasının son çıkardığı telefon olan iPhone Pro Max'ın en pahalı versiyonu ise 28 bin 999 TL'den 41 bin 999 TL'ye çıktı.

Kasım ayındaki zam öncesine göre bakıldığında ise iPhone fiyatlarındaki artış iki katına yaklaştı.

Hatırlanacağı üzere Apple, dolar kurunun 9'lu seviyelerden hızla 12'ye gelmesiyle önce online ürün satış mağazasını kapatmış ve 26 Kasım'da da yeni fiyatlarla tekrar satışa açmıştı. Apple'ın ikinci zammı da dolar/TL'nin son 1 haftadan 13'ten 17 seviyesini aşmasının ardından geldi.

Apple, önceki hafta da uygulama mağazası Apple Store'da 10.99 TL olan dolar kurunu 17'ye çekerek yüzde 50 civarında bir fiyat artışına gitmişti. Apple, son zammıyla güncel kuru ürün fiyatlarına da yansıtmış oldu.