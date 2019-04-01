Dolar/TL cuma günü 5.5807 TL'den yaptığı kapanışın ardından, 31 Mart yerel seçimlerinin yapılmasının ardından hareketli başladı.

Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte dolar/TL, nisan ayının ve haftanın ilk gününde işlem hacminin düşük olduğu sığ piyasada 5.62 üzerine çıktı. Kur, daha sonra 5.59'lu seviyelere geriledi.

1 Nisan sabahı saat 07:55 itibarıyla dolar kuru 5. 5912 TL, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.29 ve 7.33 liradan el değiştiriyor. Analistler iktidar ve muhalefet blokunun da 'seçim zaferi' ilan etmesine rağmen kurun seçim sonuçlarından bugün itibarıyla fazla etkilenmediğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası geleneksel balkon konuşmasında 4.5 yıl Türkiye'nin seçim gündemiyle meşgul olmayacağını belirterek, "Türkiye olarak serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, kendi hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz." dedi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 31, 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter'dan yaptığı açıklamada "Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4.5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor." ifadelerini kullandı.

İş dünyası temsilcileri de kalıcı reform çağrısında bulundu.

1 NİSAN HAFTASI EKONOMİ GÜNDEMİ

Bu hafta Türkiye'de izlenecek veriler arasında enflasyon verisi ve imalat sanayii satın alma müdürleri endeksi (PMI) öne çıkıyor. Euro bölgesi, ABD ve diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de satın alma müdürleri endeksinin belirleneceği haftada küresel büyüme endişelerinin ne durumda olduğuna dair çıkarımlar bekleniyor.

ABD'de tarım dışı istihdam ve perakende satış verileri de piyasaların izlediği veriler arasında.

Brexit cephesindeki gelişmeler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle ABD ile ilişkilerin gidişatı piyasaların odaklandığı diğer gündem maddeleri.

Dolar kuru, geçen hafta yabancı yatırımcının yurt dışı piyasalarda açığa TL satılmasıyla başlayan yükselişini Merkez Bankası'nın hamleleriyle nispeten durdurmuştu. Türk Lirası repo ihalelerini erteleyen Merkez Bankası, daha sonra da vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 10'dan yüzde 20'ye ve sonra da yüzde 30'a yükseltmiş Londra'da swap faizleri yüzde 1200'lere çıkmıştı. Ardından yaşanan normalleşmeyle kur 5.50'li seviyelerde dengelenmişti.