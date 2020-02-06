'Don Pasquale' İstanbul'a dönüyor



Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nin 2008 yılındaki açılışı "Don Pasquale" operası ile yapılarak, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki ilk opera temsili gerçekleştirilmişti. O tarihten bugüne kadar geçen süre boyunca sahnelendiği illerde, kapalı gişe oynanan Don Pasquale, Türk opera tarihinde bu özelliğiyle de ayrı bir bir değer taşıyor.

Donizetti'nin çoşkulu, naif, hayat dolu melodileri ve Michele Accursi'nin librettosu ile "Komik Opera" özelliği ile dikkat çeken "Don Pasquale" Operası, 14-15-18-19-21-22 Şubat'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından yeniden sahnelenecek.





İstanbul Devlet Opera ve Balesi Rejisörü Recep Ayyılmaz’ın sıradışı mizansenleri ve cesur rejisiile birleşiyor…

Eserin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov yapıyor. Eserde; dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Çimen Somuncuoğlu, ışık tasarımı Metin Koçtürk, koreografi Nil Berkan'a ait. Eserin koro şefliğini Paolo Villa yapıyor.Eserde Don Pasquale rolünü N. Işık Belen, Ali İhsan Onat ,; Ernesto rolünü Ahmet Baykara, Ufuk Toker ; Norina rolünü Özgecan Gençer, Hale Soner; Dr. Malatestarolünü Hasan Çelik, Alper Göçeri; Noter rolünü M.Tükel Acar, Utku Bayburt dönüşümlü olarak oynuyorlar.