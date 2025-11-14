Donald Trump, Epstein dosyasını araştıracak

ABD Başkanı Donald Trump, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile eski başkanlardan Bill Clinton ve diğer bazı önemli kişi ve kurumlar arasındaki ilişkilerin araştırılması talimatı verdiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada önemli bazı Demokrat isimleri hedef aldı.

Donald Trump, hükümetin kapanmasından sorumlu tuttuğu Demokratları, Jeffrey Epstein olayını yeniden gündeme taşıyarak gündemi değiştirmeye çalışmakla suçladı. Trump, açıklamasında; "Bu nedenle, Adalet Bakanı Pam Bondi ve Adalet Bakanlığı'ndan, FBI'daki vatanseverlerimizle birlikte, Jeffrey Epstein'ın Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase ve diğer birçok kişi ile kurumla olan ilişkisini ve neler olup bittiğini araştırmalarını isteyeceğim" ifadesini kullandı.

Bill Clinton - Jeffrey Epstein

ABD Başkanı, adını zikrettiği kişi ve kurumların Jeffrey Epstein ile ilişkili olduklarını ve onun adasında zaman geçirdiklerini iddia ederek; "Takipte kalın" mesajını paylaştı.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü incelemenin sonucunda, ünlü isimlerden oluşan 'müşteri listesi'nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıkladı. Aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein’in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldı. ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Jeffrey Epstein'in "İsrail için çalıştığını, başkent Washington’da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.