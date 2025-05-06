ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırladı.

Donald Trump, Husilerden gemilere yönelik saldırıları durdurmaya yönelik bir söz aldıklarını ifade ederken, saldırıları durduracaklarını açıkladı.

Trump, Husilerin savaşmak istemediğini ve gemilere yönelik saldırıları durduracaklarını dile getirdi.

Söz konusu bilginin kendisine "çok güvenilir bir kaynaktan geldiğini" söyleyen Trump, bu kaynakla ilgili detayları paylaşmadı.

ABD merkezli haber platformu Axios'un İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, ABD İsrail'i Husilere yönelik saldırıların duracağına ilişkin bilgilendirmedi.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise Donald Trump'ın Kanada'yla ilgili söylemlerine değinerek "Kanada satılık değil, hiçbir zaman olmayacak." dedi.

Trump, Carney'in sözlerine karşılık olarak "Asla, asla deme" diyerek Kanada'nın 51. ABD eyaleti olabileceğini işaret etti.

Donald Trump, Kanada'dan araba ve çelik almak istemediklerini ifade ederek daha önceki açıklamalarını yineledi. Trump ayrıca, Kanada'yı askeri olarak koruduklarını belirtti.

Trump, basın mensuplarının önünde gerçekleşen görüşmede, Çin'le ilgili de açıklamalarda bulundu. Trump "Ticaret yapmayarak bir şey kaybetmiyoruz. Milyarlarca doları korumuş oluyoruz. Müzakere etmek istiyorlar. Onlarla doğru zamanda görüşeceğiz." şeklinde konuştu.