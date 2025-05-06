Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump Kanada Başbakanını ağırladı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Donald Trump Kanada Başbakanını ağırladı

        ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, Husilere yönelik saldırıları durduracaklarını ifade etti. Kanada Başbakanı Mark Carney ise Trump'ın daha önceki söylemlerine bir yanıt olarak "Kanada, satılık değil." derken, Trump sonrasında "Asla, asla deme." diyerek Kanada'nın ABD'ye katılabileceğini işaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 19:10 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırladı.

        Donald Trump, Husilerden gemilere yönelik saldırıları durdurmaya yönelik bir söz aldıklarını ifade ederken, saldırıları durduracaklarını açıkladı.

        Trump, Husilerin savaşmak istemediğini ve gemilere yönelik saldırıları durduracaklarını dile getirdi.

        Söz konusu bilginin kendisine "çok güvenilir bir kaynaktan geldiğini" söyleyen Trump, bu kaynakla ilgili detayları paylaşmadı.

        ABD merkezli haber platformu Axios'un İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, ABD İsrail'i Husilere yönelik saldırıların duracağına ilişkin bilgilendirmedi.

        Kanada Başbakanı Mark Carney ise Donald Trump'ın Kanada'yla ilgili söylemlerine değinerek "Kanada satılık değil, hiçbir zaman olmayacak." dedi.

        Trump, Carney'in sözlerine karşılık olarak "Asla, asla deme" diyerek Kanada'nın 51. ABD eyaleti olabileceğini işaret etti.

        Donald Trump, Kanada'dan araba ve çelik almak istemediklerini ifade ederek daha önceki açıklamalarını yineledi. Trump ayrıca, Kanada'yı askeri olarak koruduklarını belirtti.

        Trump, basın mensuplarının önünde gerçekleşen görüşmede, Çin'le ilgili de açıklamalarda bulundu. Trump "Ticaret yapmayarak bir şey kaybetmiyoruz. Milyarlarca doları korumuş oluyoruz. Müzakere etmek istiyorlar. Onlarla doğru zamanda görüşeceğiz." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Topçular Kulübü yayında!
        Topçular Kulübü yayında!
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar