        Donald Trump'tan Bad Bunny açıklaması: Super Bowl'da olması saçmalık

        Devre arasında Bad Bunny'nin sahne alacağı Super Bowl için ABD Başkanı Donald Trump taraftarları boykot çağrısı yaparken, konuya kendisi de dâhil oldu

        Giriş: 08.10.2025 - 12:49 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:50
        Amerikan futbolunun şampiyonluk maçı Super Bowl'da devre arası gösterisi, dünyanın en büyük sahne performanslarından biri olarak her yıl merakla bekleniyor. Bugüne dek Michael Jackson, Beyonce, Jennifer Lopez, Rihanna, Lady Gaga gibi dev isimlerin sahne aldığı Super Bowl devre arasında kimin gösteri yapacağı her yıl aylar öncesinden konuşuluyor.

        2026 Super Bowl devre arasında Porto Rico'lu şarkıcı Bad Bunny'nin sahne alacağı eylül ayında açıklanmıştı. Ancak bu haberin çıkmasıyla Super Bowl organizatörlerine özellikle Donald Trump yanlılarından tepki yağdı, boykot çağrılarında bulunuldu.

        Çünkü her ne kadar ABD vatandaşı olup ABD’nin en büyük yıldızlarından biri olsa da Bad Bunny, ABD’de sahneye çıkmayı, hatta gerekmedikçe İngilizce konuşmayı bile reddediyor, ana dili ispanyolcayı kullanıyor. Son albümü için ABD’de turne yapmayan şarkıcı, konsere geleceklerin Trump politikaları gereği, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından yakalanıp sınır dışı edilmesinden endişe ettiği için konser planlamadı.

        ABD Başkanı Donald Trump'a, katıldığı bir televizyon programında, Bad Bunny'nin 2026 Super Bowl devre arası gösterisinin ana konuğu seçilmesi hakkındaki düşünceleri sorulduğunda; "Onun adını hiç duymadım. Kim olduğunu bilmiyorum. Neden yaptıklarını bilmiyorum. Bu çılgınlık" diye yanıt verdi.

        Donald Trump, Bad Bunny'nin 8 Şubat 2026'da düzenlenecek Super Bowl'da sahne alması için ayrıca; "Bence kesinlikle saçma" ifadesini kullandı.

        Gerçek adı Benito Antonio Martinez olan Bad Bunny, 2018'de adını Cardi B düetiyle duyurmasının ardından, ikisi Billboard 200 albüm listesinde bir numaraya yükselen, eleştirmenlerce beğenilen dört albüm çıkardı. Altı Grammy adaylığı alan şarkıcı, iki kez Grammy ödülü kazandı.

        Forbes tarafından 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' arasında gösterilen 31 yaşındaki şarkıcı, 2020 ve 2021'de Spotify tarafından yılın en çok dinlenen şarkıcısı seçildi.

