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Donarak şehit olan askerlere hakaret eden çocuğa ev hapsi

Tunceli'de terör operasyonları sırasında aniden gelişen tipi sonucu donarak şehit olan 2 askere sosyal medya hesabından hakaret eden 16 yaşındaki çocuğa ev hapsi verildi

31.10.2018 - 09:51 | Güncelleme: İHA

Adana'da donarak şehit olan iki askere sosyal medyadan hakaret ettiği ileri sürülen 16 yaşındaki çocuğa ev hapsi cezası verildi. 

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıyayla Köyü kırsalında yapılan operasyon sırasında tipi nedeniyle donarak şehit olan Uzman Çavuş Asım Türkel (23) ve Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'e  F.G. adlı çocuk sosyal medya üzerinden hakaret etti. Bu paylaşımı gören vatandaşlar polisi arayarak F.G.'den şikayetçi oldu.

 

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesabını incelemeye aldı. Zanlının şehitlere ait olmayan kar altında yatarken ölen iki şahsın fotoğraflarını kendine ait sosyal medya hesabından paylaşarak şehitlere hakaret ettiğini tespit etti. Terör polisleri zanlıyı merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesindeki evinde yakalayarak emniyet müdürlüğüne getirdi. Zanlının yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Zanlının Adanaspor alt yapısında futbol oynarken hırsızlık olayına karıştığı için takımdan atıldığı hırsızlıktan 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan F.G. "Terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlının savcıya "paylaşımı ben yaptım hesap benim ancak bunun suç olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Zanlı tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme zanlıya ev hapsi cezası verdi.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 5 dakika önce
    Niye ev hapsi. Atın cezaevine
  • Misafir 2 saat önce
    şehit' e hakaret bu kadar kolay bu ülkede....
  • Misafir 6 saat önce
    Bunlar için Andımız ı okutma
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