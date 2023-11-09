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        Haberler Gündem Trafik Dönüş için otobüsün önüne geçti: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

        Kavşaktan dönüş için otobüsün önüne geçti iddiası: 1 ölü, 3 yaralı

        Muğla'da kavşaktan dönüş yapmak için sağ şeritten sol şeritten sol şeride geçtiği öne sürülen otomobil, otobüsle çarpıştı. Feci kazada otomobildeki Hüseyin Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:23 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:38
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        Muğla'nın Milas ilçesinde aynı yöne giden yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki Hüseyin Dursun (59) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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        Feci kaza, saat 10.30 sıralarında Milas-Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda meydana geldi.

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        DHA'nın haberine göre, Bodrum yönüne giden İbrahim A. yönetimindeki yolcu otobüsü, aynı yöne giden, sağ şeritten gelip kavşaktan dönüş yapmak için sola geçmeye çalıştığı öne sürülen otomobil ile çarpıştı.

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        Çarpışmanın şiddetiyle otomobil refüjü aşıp, karşı yola geçti.

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        Kazada otomobildeki Hüseyin Dursun hayatını kaybetti, Tuncay Taylan (73), Ünal Tolun (76) ve Ahmet Zeybek (69) yaralandı.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar, ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolun'un durumunun ağır olduğu bildirildi.

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        Kazada otomobil hurdaya dönerken, otobüsün yedek şoför Selim Açıkgöz, "Otobüste 10 yolcu vardı. Sol şeritten ilerliyorduk. Otomobil sağ şeritten gelip, otobüsün önüne geçti. Bize fren yapmaya fırsat bırakmadı. İkimiz de aynı istikametten geliyorduk" dedi.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #son dakika haberleri muğla
        #Milas
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