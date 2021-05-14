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Doya Doya Moda All Star haftanın finali: 14 Mayıs Doya Doya Moda All Star kim elendi, birinci kim?

Fenomen moda yarışması Doya Doya Moda All Star Bayramın ikinci gününde haftanın finali bölümüyle seyirci karşısına çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star'da yarışmacılar bugün haftanı son podyumuna "Bayram Kahvaltısı" konseptiyle çıkıyor. Peki, Doya Doya Moda All Star 14 Mayıs haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star 14 Mayıs kim elendi?

Doya Doya Moda All Star haftanın finali: 14 Mayıs Doya Doya Moda All Star kim elendi, birinci kim?

Büyük beden ve kilolu 7 kadının yarıştığı Doya Doya Moda programında haftanın finali için yarış başladı. Umut Eker, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda All Star'da yarışmacılar bugün "Bayram Kahvaltısı" konseptiyle podyuma çıktı. Peki, Doya Doya Moda All Star 14 Mayıs haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star 14 Mayıs kim elendi?

DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? - 14 MAYIS

Hafta boyunca performanslarını sergileyerek jüriden yüksek puan almak için yarışan isimler bugün emeklerinin karşılığını alıyor. Doya Doya Moda All Star'da haftanın en yüksek puanı elde eden ve kolyenin sahibi olan isim henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ? - 14 MAYIS

14 Mayıs Doya Doya Moda All Star haftanın finalinde elenen kimse olmadı.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Doya Doya Moda yarışmasının sona ermesinin ardından yayına başlayan Doya Doya Moda ALL STAR yarışmacıları bu zamana kadar yarışmada en iyi performansı gösteren kadınlardan oluşuyor. Bu yarışmacılar ise şöyle:

Özde Karacan
Su Baher

Emel Başkan

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Betül Böçkün
Yaren Medin

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