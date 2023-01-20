DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU 20 OCAK 2023?



Doya Doya Moda'da geçtiğimiz haftanın birincisi ve kolyeyi alan isim Melike olmuştu...



Bu haftanın birincisi ve kolyeyi kazanan ismi ise belli olur olmaz haberimizde yer alacak...