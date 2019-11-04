Drakula Böceği nedir? Drakula Böceği'nin zararları nelerdir? Nerelerde görülür? soruları son günlerde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Karadeniz Trabzon Akçaabat ve Ortahisar bölgesinde özellikle belirli ağaç türlerinde sıkça rastlanan Drakula Böceği'ne dair detaylı bilgileri sizler için derledik...

DRAKULA BÖCEĞİ NEDİR?

• Ergin siyah renkli olup, kanatları üzerinde düzensiz şekilli beyaz lekeler bulunur.

• Boyu 25-35 mm’dir.

• En belirgin özelliği kanatların başa yakın kısmında çok sayıda granülün bulunmasıdır.

• Larvaları bacaksız, krem rengi ve olgunlaştığında 27-38 mm boyundadır.

DRAKULA BÖCEĞİ'NİN ZARARLARI NELERDİR?

Larvalar kambiyum ve odun tabakalarında galeriler açar.

Larvalar fidanlarda kısa sürede, ağaçlarda ise zaman içinde ölüme yol açar.

Erginler yaprak damarları, genç dal ve sürgünlerin kabukları ile beslenir. Bu dallarda kuruma meydana gelir.

DRAKULA BÖCEĞİ İLE MÜCADELE

Ani Meşe Ölümü ve Çam Çıralı Kanser Hastalığı ile Turunçgil Uzun Antenli Böceği ve Kestane Gal Arısı Mücadelesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre mücadele edilir.

• Tespit edildiği yerde karantina tedbirleri uygulanır.

• Bulaşık ağaçlar kesilerek imha edilir.

• Bulaşık alanların sınırları belirlenir.

• Bulaşık alanların etrafında 2 km yarı çapında tampon bölge oluşturulur.