Drenaj sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Drenaj doğru yazımı nasıldır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

DRENAJ NASIL YAZILIR? SPONSOR TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, drenaj şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "direnaj, dranej" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "drenaj"dır.

DRENAJ NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı;

"Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama."

"Yarada biriken sıvıyı akaçla boşaltma"

anlamlarına gelen sponsor, Fransızca kökenlidir.