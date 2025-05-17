Dries Mertens'in, Nişantaşı turu
Galatasaray'ın Dries Mertens, ailesiyle birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı
Giriş: 17.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:55
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, geçtiğimiz gün eşi ve çocuğuyla birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi.
Kameraları fark etmesine rağmen rahat tavırlarını bozmayan Mertens, ailesiyle keyifli vakit geçirmeye devam etti. Sempatik halleriyle dikkat çeken Mertens, çevredekilerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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