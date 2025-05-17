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        Haberler Objektife Takılanlar Dries Mertens'in, Nişantaşı turu - Magazin haberleri

        Dries Mertens'in, Nişantaşı turu

        Galatasaray'ın Dries Mertens, ailesiyle birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:55
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        Mertens'in, Nişantaşı turu
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, geçtiğimiz gün eşi ve çocuğuyla birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi.

        Kameraları fark etmesine rağmen rahat tavırlarını bozmayan Mertens, ailesiyle keyifli vakit geçirmeye devam etti. Sempatik halleriyle dikkat çeken Mertens, çevredekilerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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