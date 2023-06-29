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DSÖ Avrupa: Salgında 36 milyon kişi uzun Covid’e yakalanmış olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, 3 yıllık salgın süresince Avrupa bölgesinde 36 milyon kişinin uzun Covid geçirmiş olabileceğini açıkladı

DSÖ Avrupa: Salgında 36 milyon kişi uzun Covid’e yakalanmış olabilir
DHA

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, 27 Haziran’da internet üzerinden düzenlenen basın toplantısında dünya genelinde halk sağlığı acil durumunun kalkmış olmasına rağmen Covid’in, DSÖ bölgesinde haftalık yaklaşık 1000 kişinin ölümüne yol açtığını vurgulayarak salgının ilk 3 yılında yaklaşık 36 milyon kişinin uzun Covid geçirmiş olabileceğini belirtti.

"HALA ÇOK AZ ŞEY BİLDİĞİMİZ KARMAŞIK BİR DURUM OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Kluge, günlük hayatta bazı sağlıklı seçimlerin sonraki salgınlarda savaşmaya yardımcı olacağını ifade edip “İmkanı ve fırsatı olan bizler, örneğin günde 25 dakika orta düzeyde egzersiz yapabilir, sigarayı bırakabilir, alkol alımı ne kadar azsa o kadar iyi ve tuz alımını sınırlayabilir. Uzun Covid, hakkında hala çok az şey bildiğimiz karmaşık bir durum olmaya devam ediyor” dedi.

DSÖ AVRUPA DİREKTÖRÜ KLUGE'DEN UZUN COVID YORUMU: KÖR NOKTA

Uzun Covid’i ‘kör nokta’ olarak nitelendiren Dr. Kluge, “Bu yeterince tanınmayan durum, sağlık ve sosyal sektörlerde ciddiye alınmalı ve hastalar için yeterli bakımın mevcut olduğundan emin olmalıyız. Nihayetinde, Uzun Covid'den kaçınmanın en iyi yolu, her şeyden önce Covid-19'dan kaçınmaktır” ifadelerini kullandı.

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