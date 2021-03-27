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DSÖ'den 'Covid-19 aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verin' çağrısı

DSÖ ve bir grup uluslararası organizasyon, Kovid-19 aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verilmesi için ülkelere çağrıda bulundu

DSÖ'den o meslek grubuna 'öncelik verilsin' çağrısı - Haberler
DSÖ: Aşıda o meslek grubuna öncelik verilsin
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AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO),Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO),Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslarası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, denizcilik ve hava sektöründe çalışanların önemine işaret edildi.

Açıklamada, ülkeler, diğer "temel işçilerle" birlikte ulusal Covid-19 aşı programlarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik vermeye davet edildi.

HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMASI ÇAĞRISI YAPILDI

Denizcilerin ve uçak mürettebatının ülkeler arasında güvenli bir şekilde hareket etmelerini kolaylaştırmak için mümkün olan en kısa sürede aşı yoluyla korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, hükümetlere bu iş grubunda çalışanlara Covid-19 aşıları uygulanması için hazırlıkların tamamlanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, denizcilere ve uçak mürettebatına seyahat ettikleri ülkelere giriş için bir koşul olarak Covid-19 aşısı kanıtı sunma ihtiyacının doğabileceğine işaret edildi.

Covid-19 salgınının insan yaşamı ve küresel ekonomi için yıkıcı sonuçları tetiklediği vurgulanan açıklamada, "Deniz ve hava taşımacılığı, küresel ticaret ve hareketliliğin temelini oluşturan ve sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik iyileşmenin anahtarı olan iki temel faaliyettir" ifadesi kullanıldı.

2 MİLYON DENİZCİ

Açıklamada, küresel ticaret hacminin yüzde 80'inin deniz taşımacılığıyla gerçekleştiği, dünya ekonomisin de küresel ticaret gemileri filosunu işleten dünyadaki 2 milyon denizciye bağlı olduğunun altı çizildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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