DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını bitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını bitti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 3 ay önce başlayan 12. Ebola salgınının bittiğini duyurdu

DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını bitti
DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını bitti
0:00 / 0:00
AA

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, sahadaki çabaları ve hızlı müdahalelerinden ötürü KDC sağlık yetkilileri ve çalışanlarının başarısına övgüde bulunuldu.

Açıklamada, 12. salgının bugün itibarıyla son bulduğu ancak tetikte olunması ve güçlü bir gözlem sisteminin sürdürülmesine ihtiyaç olduğu ifade edildi.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moet de salgının bitmesine rağmen muhtemel bir yeni salgına karşı alarmda olmanın önemini vurguladı.

12. salgın boyunca toplam 12 vaka kaydedilirken, 6 kişi hayatını kaybetti.

Salgının ilk vakası 7 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu vilayetinde görülmüştü.

Halihazırda Ebola salgınının devam ettiği tek ülke Gine kaldı.

11 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

KDC'de çıkan 11'inci dalga Ebola salgını, 18 Kasım 2020’de sona ermişti. Salgının 11'inci dalgasında 130 vaka tespit edilmiş, 55 kişi hayatını kaybetmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sezaryen doğum çocukta astım görülme riskini artırıyor
SAĞLIKSezaryen doğum çocukta astım görülme riskini ...
Son dakika! Bakan Koca'dan kritik açıklama! "Hastaneye müracaat edenler yarı yarıya düştü"
SAĞLIKBakan Koca'dan kritik açıklama
Koronada sevindiren gelişme! Koronavirüs geçirip, aşı olanlarda antikor düzeyi 3 kat arttı - Haberler
SAĞLIKKoronada sevindiren gelişme
TÜBİTAK Başkanı yerli virüs ilacı için tarih verdi - Haberler
SAĞLIKTÜBİTAK Başkanı yerli virüs ilacı için tarih verdi
Koronavirüs yüzünden yakalandığı hastalık şoke etti! - Haberler
SAĞLIKKorona sonrası yakalandığı hastalık şoke etti!
Diyabet hastalarına koronavirüs aşısı önerisi - Haberler
SAĞLIKDiyabet hastalarına koronavirüs aşısı önerisi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan 29 Ekim vurgusu! - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi İlhan'dan 29 Ekim vurgusu!
Hindistan varyantı için korkutan açıklama - Haberler
SAĞLIKHindistan varyantı için korkutan açıklama
İl il risk haritası 3 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller liste
SAĞLIKGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
3 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu