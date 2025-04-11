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        Haberler Sağlık DSÖ: Küresel yardım fonundaki kesintiler sağlık hizmetlerini aksattı | Sağlık Haberleri

        DSÖ: Küresel yardım fonundaki kesintiler sağlık hizmetlerini aksattı

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel yardım fonu kesintilerinin, ülkelerdeki sağlık hizmetlerini aksattığını ve bazı ülkelerde sağlık tesislerinin kapatıldığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:54 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:54
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        DSÖ: Küresel yardım fonundaki kesintiler sağlık hizmetlerini aksattı
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        Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Sağlık alanında küresel yardım fonlarındaki kesintilerin etkisine işaret eden Ghebreyesus, "DSÖ, küresel yardım fonu kesintilerinin etkisini ve ülkelerin bunun getirdiği olumsuzlukları azaltmak için ihtiyaç duyduğu desteği anlamak için 100'den fazla ülkeden geri bildirim topladı. DSÖ ülke ofislerinin neredeyse 4'te 3'ü sağlık hizmetlerinde kesintiler olduğunu ve 4'te 1'i ise sağlık tesislerinin kapatıldığını bildiriyor" dedi.

        Ghebreyesus, sağlık ve bakım çalışanları için iş kayıpları, bilgi sistemlerinde ve ilaç ve sağlık ürünleri tedarikinde kesintiler olduğunun da bildirildiğini dile getirerek, buna karşılık ülkelerin sağlıkla ilgili bütçelerini gözden geçirdiğini, maliyetleri düşürdüğünü, bağış toplama ve ortaklıkları güçlendirdiğini söyledi.

        DSÖ'nün, uzun yıllardır ülkelerle birlikte çalıştığını hatırlatan Ghebreyesus, halihazırda bu ani ve plansız kesintilerin oluşturduğu sağlık etkilerini önlemek için ülkeleri desteklediklerini kaydetti.

        Ghebreyesus, ülkelere en yoksullara öncelik vermeleri, kamu sağlık harcamalarındaki kesintilere direnmeleri ve sağlık hizmetlerini kesmekten veya tesisleri kapatmaktan kaçınmaları ve sağlık teknolojisini güçlendirmeleri yönünde çağrıda da bulundu.

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