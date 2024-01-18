Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Dua Lipa ile Callum Turner'ın balkon romantizmi

        Dua Lipa ile Callum Turner'ın balkon romantizmi

        Şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner adeta aşk sarhoşu. İlişkilerini saklamayan çift, önceki akşam dudak dudağa görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 11:28 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçtiğimiz yıl 'Barbie' filmi için yaptığı şarkıyla da büyük başarı kazanan Arnavut asıllı ünlü şarkıcı Dua Lipa 2024'ü yeni aşkla karşılamıştı.

        2

        Dua Lipa'nın, ünlü İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.

        3

        Bir süre ilişkilerini sakladıktan sonra gazetecilerden kaçmaktan vazgeçip aşklarını dünyaya ilan eden çift, adeta aşk sarhoşu.

        4

        Dua Lipa ve Callum Turner'ın tutkulu aşkı gözler önüne serildi. Çift, Los Angeles'taki bir restoranda yemek yedi. Yemek sonrası ikili, mekânın balkonunda romantik anlar yaşadı.

        5

        Birbirlerine sarılan ve ardından öpüşen çift, gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Dua Lipa ve Callum Turner, etraftakilere aldırış etmeden aşklarını yaşadığı anlar böyle görüntülendi.

        6

        Dua Lipa, 22 Ağustos 1995'te Londra'da doğdu. İlk ismi olan 'Dua' Arnavutça bir kelime olup 'Sevgi' ve 'İstemek' anlamlarına geliyor.

        7

        Dua Lipa, rock müzisyeni olan babası Dukagjin Lipa'nın müziklerini dinleyerek büyüdü. Lipa, 2006'da ailesiyle birlikte Kosova'ya göçse de bir süre sonra Londra'ya döndü. Bu dönüşteki amacı, müzik kariyeri oluşturmak olsa da 16 yaşında model olarak çalışmaya başladı.

        8

        Dua Lipa, 14 yaşındayken favorileri Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını cover'layıp yayımladı. Lipa, 2015'te ilk albümü için Warner Bros. Records ile çalışmaya başladı. Müzik tarzını 'Dark Pop' olarak tanımlayan Dua Lipa, Ağustos 2015'te ilk single'ı olan 'New Love'ı yayınladı. Lucy Taylor tarafından yazılan ikinci single'ı 'Be the One'ı ise Ekim 2015'te çıkardı.

        Nisan 2018'de Calvin Harris ile birlikte çıkardığı 'One Kiss' şarkısı İngiltere'de bir numaraya yükselen ve o yıl, en uzun süre bir numarada kalan kadın şarkıcı olan Dua Lipa, ayrıca, 2019'da 'Yılın Şarkısı BRIT Ödülü'nü elde etti.

        9

        Aynı yıl Dua Lipa, 'En İyi Yeni Sanatçı' kategorisinde Grammy Ödülü kazanırken Silk City ile düeti 'Electricity' ise 'En İyi Dans Kaydı' kategorisinde Grammy kazandı. İlk albümünden çıkan şarkıların listelerde üst sıralara çıkmasıyla albüm en çok dinlenen albümler arasına girdi.

        Fotoğraflar: Backgrid USA

        #Callum Turner
        #Dua Lipa
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        Tüneldeki korkunç kaza kamerada!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasında sona gelindi
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasında sona gelindi
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        "Gözünü Atina'daki finale dikebilir"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Adaylar netleşti
        Adaylar netleşti
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ'den açıklama geldi! Barajlar o veriye çok yakın!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        Pakistan'dan İran'a saldırı!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        2 avukat ve 1 polis memuru tutuklandı! Karakolda uyuşturucu takası!
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        KÇÖ’de borçlanma yine yok
        KÇÖ’de borçlanma yine yok