Dua Lipa ile Callum Turner'ın balkon romantizmi
Şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner adeta aşk sarhoşu. İlişkilerini saklamayan çift, önceki akşam dudak dudağa görüntülendi
Geçtiğimiz yıl 'Barbie' filmi için yaptığı şarkıyla da büyük başarı kazanan Arnavut asıllı ünlü şarkıcı Dua Lipa 2024'ü yeni aşkla karşılamıştı.
Dua Lipa'nın, ünlü İngiliz oyuncu Callum Turner ile aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı.
Bir süre ilişkilerini sakladıktan sonra gazetecilerden kaçmaktan vazgeçip aşklarını dünyaya ilan eden çift, adeta aşk sarhoşu.
Dua Lipa ve Callum Turner'ın tutkulu aşkı gözler önüne serildi. Çift, Los Angeles'taki bir restoranda yemek yedi. Yemek sonrası ikili, mekânın balkonunda romantik anlar yaşadı.
Birbirlerine sarılan ve ardından öpüşen çift, gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Dua Lipa ve Callum Turner, etraftakilere aldırış etmeden aşklarını yaşadığı anlar böyle görüntülendi.
Dua Lipa, 22 Ağustos 1995'te Londra'da doğdu. İlk ismi olan 'Dua' Arnavutça bir kelime olup 'Sevgi' ve 'İstemek' anlamlarına geliyor.
Dua Lipa, rock müzisyeni olan babası Dukagjin Lipa'nın müziklerini dinleyerek büyüdü. Lipa, 2006'da ailesiyle birlikte Kosova'ya göçse de bir süre sonra Londra'ya döndü. Bu dönüşteki amacı, müzik kariyeri oluşturmak olsa da 16 yaşında model olarak çalışmaya başladı.
Dua Lipa, 14 yaşındayken favorileri Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını cover'layıp yayımladı. Lipa, 2015'te ilk albümü için Warner Bros. Records ile çalışmaya başladı. Müzik tarzını 'Dark Pop' olarak tanımlayan Dua Lipa, Ağustos 2015'te ilk single'ı olan 'New Love'ı yayınladı. Lucy Taylor tarafından yazılan ikinci single'ı 'Be the One'ı ise Ekim 2015'te çıkardı.
Nisan 2018'de Calvin Harris ile birlikte çıkardığı 'One Kiss' şarkısı İngiltere'de bir numaraya yükselen ve o yıl, en uzun süre bir numarada kalan kadın şarkıcı olan Dua Lipa, ayrıca, 2019'da 'Yılın Şarkısı BRIT Ödülü'nü elde etti.
Aynı yıl Dua Lipa, 'En İyi Yeni Sanatçı' kategorisinde Grammy Ödülü kazanırken Silk City ile düeti 'Electricity' ise 'En İyi Dans Kaydı' kategorisinde Grammy kazandı. İlk albümünden çıkan şarkıların listelerde üst sıralara çıkmasıyla albüm en çok dinlenen albümler arasına girdi.
Fotoğraflar: Backgrid USA