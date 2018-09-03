Nazım Hikmet’in eseri ‘Ferhad ile Şirin', senfonik piyes uyarlamasıyla Bilkent Odeon’da Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından seslendirilen eserin anlatıcılığını Aslı Tandoğan ve Mert Fırat yaptı.

'Ferhad’a aşık olan iki kız kardeş 'Şirin' ve 'Banu’yu seslendiren Aslı Tandoğan mezun olduktan sonra ilk kez Ankara’da sahne aldığını ve bunun için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Tandoğan "Böyle bir teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettim. Ankara’da çok daha ciddi ve güzel işler yapılıyor. İyi sanat okulları var. Ben Hacettepe Üniversitesi Arp mezunuyum. Ankara’nın yeri başka. Okuldan mezun olduktan sonra Ankara’da sahneye hiç çıkmamıştım” dedi.

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