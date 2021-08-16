Düğünden dönen çiftin feci sonu 0:00 / 0:00

İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düğünden döndükleri sırada yolun karşısına geçerken aracın çarptığı çift hayatını kaybetti.

Feci kaza dün gece saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesi İzmir-Ankara karayolu üzeri Derbent Mahallesi girişinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir yakınlarının düğününe katıldıkları öğrenilen Mehmet Çakır (75) ve Nimet Çakır (61) çifti, Gölmarmara ilçesinden İzmir'deki evlerine dönüş yolunda Turgutlu'da mola verdi. Yolun karşısındaki çorbacıya gitmek için caddeye çıkan Çakır çifti V.Ç. (46) idaresindeki 35 KS 893 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Nimet Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Mehmet Çakır ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mehmet Çakır da hayatını kaybetti. Araç sürücüsü V.Ç. gözaltına alınırken, 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.