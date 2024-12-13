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        Haberler Bilgi Magazin Dünün reyting sonuçları 12 Aralık: Siyah Kalp, Holding, Hudutsuz Sevda, Malmö Galatasaray ve Bodo Glimt Beşiktaş maçları... AB ve Total reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım zirvede?

        Dünün reyting sonuçları 12 Aralık 2024: AB ve Total reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım zirveye yerleşti?

        Dünün reyting sonuçları ile 12 Aralık Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında MasterChef Türkiye programı ile Siyah Kalp, İnci Taneleri, Holding, Hudutsuz Sevda dizileri yeni bölümleriyle ekrana geldi. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Malmö - Galatasaray ve Bodo Glimt - Beşiktaş maçları futbolseverlerle buluştu. Star TV'de ise Sen Ağlama İstanbul dizisinin tekrarı yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 12 Aralık 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 07:52 Güncelleme: 13.12.2024 - 07:52
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Siyah Kalp, İnci Taneleri, Holding, Sen Ağlama İstanbul, MasterChef Türkiye yapımları yanı sıra UEFA Avrupa Ligi maçları Malmö - Galatasaray ve Bodo Glimt - Beşiktaş ekranlara geldi. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 12 Aralık Perşembe AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 12 Aralık 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...

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        12 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        12 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        12 ARALIK 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        12 ARALIK 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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