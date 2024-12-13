Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Siyah Kalp, İnci Taneleri, Holding, Sen Ağlama İstanbul, MasterChef Türkiye yapımları yanı sıra UEFA Avrupa Ligi maçları Malmö - Galatasaray ve Bodo Glimt - Beşiktaş ekranlara geldi. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 12 Aralık Perşembe AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 12 Aralık 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...