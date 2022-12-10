9 Aralık Cuma günü ekranlara 'Kızılcık Şerbeti, Yalnız Kurt, Gönül Dağı ve İyilik' gibi dizilerin yeni bölümleri geldi. Her sabah Total, AB ve ABC grubu tarafından reyting sıralması açıklanıyor. Peki, 9 Aralık Cuma reyting sonuçlarında kim birinci olacak?