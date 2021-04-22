Dünya 2020'de ABD başkanlarının hikayesini okudu

AA

Her yıl 23 Nisan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) aldığı kararla "Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü" olarak kutlanıyor.

Bu gün aynı zamanda Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Kütüphaneler Haftası ile aynı döneme denk geliyor.

AA muhabirinin e-ticaret siteleri ile dil ve kitaplar üzerine araştırmalar yapan kuruluşların raporlarından derlediği bilgilere göre, bu yılın okuma alışkanlıkları, kitap alma ve kitap yazma oranlarına geçen yıl da olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önemli miktarda etki etti.

ABD merkezli editörlük şirketi Global English Editing'in verilerine göre salgın döneminde kitap okuma oranı yüzde 35 artarken, bu oran Çin'de yüzde 44 artış gösterdi.

Salgın nedeniyle dünya çapında yasakların uygulanmaya başladığı Mart 2020'de alışverişler de yoğun olarak e-ticaret siteleri üzerinden yapılmaya başladı. Martta e-ticaret sitelerinde kitap arayanların sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,5 artarak 1,5 milyar oldu.

Bu dönemde dijital kitap ve sesli kitaplara da ilgi arttı. Fransa'da basılı kitap satış oranı yüzde 57 düşerken, ABD'de bu düşüş yüzde 38 oldu. Türkiye'de ise basılı kitap satış oranı geçen yıl yüzde 30 arttı.

Salgın, bazı kitapların ve türlerin de artışına sebep oldu. Stephen King'in küresel bir salgını konu aldığı bilim kurgu eseri "Mahşer" adlı kitabının satışı mart ayı itibarıyla artış gösterdi.

- En çok aşk romanları satıyor

Kitap sektörü, dünyada yaklaşık 120 milyar dolarlık bir hacme sahip. Bu sektörün 300 binden fazla insana iş olanağı sağladığı da tahmin ediliyor.

Bu büyüklükteki pazarın lokomotifi ise aşk romanları. Satışların üçte birini oluşturan aşk romanlarının okuyucu yaş ortalaması 42 iken, aşk romanlarının yalnızca yüzde 16'sını erkekler okuyor.

Dünya Kültürü Puan Endeksi'nin verilerine göre Hindistan, kişi başı haftalık 10 saat 42 dakika kitap okuma oranıyla en çok kitap okunan ülke olarak ilk sırada yer alıyor.

Hindistan'ı 9 saat 24 dakika ile Tayland ve 8 saat ile Çin izliyor. Türkiye 5 saat 54 dakika ile listenin 18'inci sırasında yer alıyor.

- Obama'nın anıları 2020'de en çok satanların zirvesinde

Dünya 2020 yılında en çok ABD başkanlarının yazdığı ya da başkanları anlatan kitapları okudu.

E-ticaret sitesi Amazon verilerine göre geçen yıl en çok satan kitapların başında ABD'nin 44. başkanı Barack Obama'nın anı kitabı "Vaadedilmiş Toprak" yer alıyor. Bu kitabı ABD'nin 45. başkanı Donald Trump'ı anlatan Mary L. Trump'ın "Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı" ile Delia Owens'ın "Kya'nın Şarkı Söylediği Yer" kitapları bulunuyor.

Listenin 14'üncü sırasında, Obama'nın eşi Michelle Obama'nın Türkçeye "Benim Hikayem" adıyla çevrilen "Becoming" kitabı yer alıyor.

D&R'ın verilerine göre bu dönemde Türkiye'de en çok satanlarda ise Jose Mauro de Vasconcelos'un "Şeker Portakalı", İlber Ortaylı'nın "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?", Bircan Yıldırım'ın "Ben Kazanmadan Bitmez" adlı kitabı yer aldı.