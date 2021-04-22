Dünya 2020'de ABD başkanlarının hikayesini okudu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Dünya 2020'de ABD başkanlarının hikayesini okudu

Dünyada 2020'de en çok satan kitapların başında eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kaleme aldığı "Vadedilmiş Toprak" ile Donald Trump'ın yeğeni Mary L. Trump'ın yazdığı "Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı" kitapları yer aldı.

Dünya 2020'de ABD başkanlarının hikayesini okudu
AA

Her yıl 23 Nisan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) aldığı kararla "Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü" olarak kutlanıyor.

Bu gün aynı zamanda Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Kütüphaneler Haftası ile aynı döneme denk geliyor.

AA muhabirinin e-ticaret siteleri ile dil ve kitaplar üzerine araştırmalar yapan kuruluşların raporlarından derlediği bilgilere göre, bu yılın okuma alışkanlıkları, kitap alma ve kitap yazma oranlarına geçen yıl da olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önemli miktarda etki etti.

ABD merkezli editörlük şirketi Global English Editing'in verilerine göre salgın döneminde kitap okuma oranı yüzde 35 artarken, bu oran Çin'de yüzde 44 artış gösterdi.

Salgın nedeniyle dünya çapında yasakların uygulanmaya başladığı Mart 2020'de alışverişler de yoğun olarak e-ticaret siteleri üzerinden yapılmaya başladı. Martta e-ticaret sitelerinde kitap arayanların sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,5 artarak 1,5 milyar oldu.

Bu dönemde dijital kitap ve sesli kitaplara da ilgi arttı. Fransa'da basılı kitap satış oranı yüzde 57 düşerken, ABD'de bu düşüş yüzde 38 oldu. Türkiye'de ise basılı kitap satış oranı geçen yıl yüzde 30 arttı.

Salgın, bazı kitapların ve türlerin de artışına sebep oldu. Stephen King'in küresel bir salgını konu aldığı bilim kurgu eseri "Mahşer" adlı kitabının satışı mart ayı itibarıyla artış gösterdi.

- En çok aşk romanları satıyor

Kitap sektörü, dünyada yaklaşık 120 milyar dolarlık bir hacme sahip. Bu sektörün 300 binden fazla insana iş olanağı sağladığı da tahmin ediliyor.

Bu büyüklükteki pazarın lokomotifi ise aşk romanları. Satışların üçte birini oluşturan aşk romanlarının okuyucu yaş ortalaması 42 iken, aşk romanlarının yalnızca yüzde 16'sını erkekler okuyor.

Dünya Kültürü Puan Endeksi'nin verilerine göre Hindistan, kişi başı haftalık 10 saat 42 dakika kitap okuma oranıyla en çok kitap okunan ülke olarak ilk sırada yer alıyor.

Hindistan'ı 9 saat 24 dakika ile Tayland ve 8 saat ile Çin izliyor. Türkiye 5 saat 54 dakika ile listenin 18'inci sırasında yer alıyor.

- Obama'nın anıları 2020'de en çok satanların zirvesinde

Dünya 2020 yılında en çok ABD başkanlarının yazdığı ya da başkanları anlatan kitapları okudu.

E-ticaret sitesi Amazon verilerine göre geçen yıl en çok satan kitapların başında ABD'nin 44. başkanı Barack Obama'nın anı kitabı "Vaadedilmiş Toprak" yer alıyor. Bu kitabı ABD'nin 45. başkanı Donald Trump'ı anlatan Mary L. Trump'ın "Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı" ile Delia Owens'ın "Kya'nın Şarkı Söylediği Yer" kitapları bulunuyor.

Listenin 14'üncü sırasında, Obama'nın eşi Michelle Obama'nın Türkçeye "Benim Hikayem" adıyla çevrilen "Becoming" kitabı yer alıyor.

D&R'ın verilerine göre bu dönemde Türkiye'de en çok satanlarda ise Jose Mauro de Vasconcelos'un "Şeker Portakalı", İlber Ortaylı'nın "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?", Bircan Yıldırım'ın "Ben Kazanmadan Bitmez" adlı kitabı yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME