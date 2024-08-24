DÜNYA VE HAREKET KANUNLARI

Bu gerçeği anlamadan önce Newton'un Birinci Hareket Yasasını bilmemiz gerekir. Eylemsizlik yasası olarak da bilinen birinci yasaya göre, eğer bir cisim hareketsizse, hareketsiz kalmaya devam eder; ya da eğer hareket halindeyse, üzerine dış ve zıt bir kuvvet uygulanmadığı sürece aynı hızda ve aynı yönde hareket etmeye devam eder. Bu davranış eylemsizlik olarak bilinir.