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Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon

‘Super Mario Kardeşler Filmi’nin (The Super Mario Bros. Movie) gösterimde olduğu şu günlerde dünya genelinde en çok hasılat getiren 10 animasyon filmini sıraladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

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  • Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon

    10 - Zootropolis: Hayvanlar Şehri (2016)
    (Zootopia)

    Bütün memeli hayvan türlerinin birbirlerini ‘yemeden’ yaşadığı bir dünyada barışın tehlikeye girmesini anlatan film, düşman yaratmak ve ırkçılık temaları üzerine şekillenen eğlenceli ve seyre değer bir animasyon… Çiftçi bir ailenin kızı olan Judy Hoops, polis olmak isteyen minik bir tavşandır. Sadece yırtıcıların ve iri hayvanların polislik yaptığı bir dünyada çocukluk hayallerinde ısrar eder. Okulu birincilikle bitirip Zootropolis’te polis olarak çalışmaya başladığında ise sadece toplumun katı önyargılarıyla değil, kendi içindeki korkularla da yüzleşir. ‘Zootropolis’ öncelikle korkularla ilgili bir film... Hem çocukluktan kalan korkuların içten içe bizi nasıl yönettiğini hem de korkunun toplumu nasıl yönlendirebileceğini konu alıyor. Tavşan Judy ile üçkâğıtçı tilki Nick arasındaki ilişki üzerinden bakarsak ‘Zootropolis’ bir dostluk filmi aynı zamanda. Bu dostluk sayesinde Judy korkularıyla yüzleşirken, Nick de başkalarına olan güvensizlik sorununu aşmaya çalışıyor.
    Toplam hasılat: $1,025,521,689
  • Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon

    9 - Kayıp Balık Dori (2016)
    (Finding Dory)

    ‘Kayıp Balık Nemo’nun devamı niteliğindeki film, ilkini aratmıyor. Öykü de bir arayışı, arayış sürecinde yaşanan maceraları ve yeni dostlukları konu alması itibarıyla ilk filmin ayak izlerini takip ediyor. Öykünün merkezinde ilk filmden tanıdığımız mavi balık Dori var. Kısa süreli hafıza sorunları yaşayan Dori, ailesine kavuşmak için zorlu bir yolculuğu göze alıyor. Ama film yolculuğu kısa tutarak okyanus kıyısında kurulmuş bir deniz enstitüsünde yaşananlara odaklanıyor. Öykü, Dori’nin yaşadığı ani şoklarla geçmişi hatırlaması üzerinden ilerliyor. Ama asıl mesele Dori’nin kendi gücünü keşfetmesiyle ilgili. Evet, Dori’nin çocukluğundan beri baş edilmesi güç bir hafıza sorunu var. Ama bu durum, onu ailesini aramaktan alıkoyamıyor. Hikâyenin en hoş yanı, Dori’nin kendini ispat etme inadı ya da başarma hırsıyla değil, anlık sezgileri ve duygularıyla hareket etmesi... ‘Kayıp Balık Dori’ mutluluğa sadece akıl, mantık ve hesapla değil, duygularımızı takip ederek ulaşacağımızı söyleyen bir film.
    Toplam hasılat: $1,028,570,889
  • Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon

    8 - Çılgın Hırsız 3 (2017)
    (Despicable Me 3)

    Serinin ilk filminde insanları ve çocukları hiç sevmeyen; kötü adam olmaktan zevk alan bir Gru çıkar karşımıza. Ama babalık onu değiştirir, Gru kendi içindeki iyi adamla tanışır. Üçüncü film ise insanlığı tehdit eden son kötüyü ele geçiremediği için Anti Kötüler Birliği’nden kovulmasıyla başlar. Kötü olduğu günleri düşünürken kendisini bir kimlik krizinin içinde bulur. Bu arada, uzun zaman önce kaybettiği ikiz kardeşiyle karşılaşması, kafasını daha da karıştırır. Çünkü kardeşi onunla birlikte son ve büyük bir soygun yapmak istemektedir.
    Toplam hasılat: $1,034,799,409
  • Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon

    7 - Oyuncak Hikâyesi 3 (2010)
    (Toy Story 3)

    Pixar’ın devam filmlerinde ne kadar başarılı olduğunun açık bir kanıtı… Bir serinin üçüncü filminin eleştirmenler tarafından bu kadar çok beğenilmesi nadir rastlanan bir durum. Her şey bir yana 40’ına, 50’sine gelmiş sinemaseverlere oyuncak karakterlerin olduğu bir film seyrettirmek gerçekten hiç kolay değil. Ama “Oyuncak Hikâyesi” her zaman olduğu gibi her yaş grubundan seyirciyi yakalamakta zorlanmıyor. Film, üniversite çağına gelen Andy’nin evden ayrılacağı günlerde başlar. Andy hangi oyuncaklarını tavan arasına çıkaracağına, hangilerini çöpe atacağına artık karar vermek zorundadır. Kovboy Woody seçilmiş oyuncak olarak Andy’nin yanında kalacaktır. Büyük hayal kırıklığı yaşayan Astronot Buzz ise oyuncak arkadaşlarını civardaki bir çocuk yuvasına kaçırmaya çalışır. Ama orası aslında sahte bir cennet, bir tür tuzaktır. Hepimizi oyuncaklarımızla ayrılmak zorunda kaldığımız günlere götüren film eğlenceli, komik ve duygusal... ‘Kötü ayı’ karakteri de unutulacak gibi değil.
    Toplam hasılat: $1,066,973,008
  • Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon

    6 - Oyuncak Hikâyesi 4 (2019)
    (Toy Story 4)

    Film, oyuncakların yeni sahibi şirin Bonnie'nin de katkısıyla serinin önceki halkalarındaki erkek bakış açısından uzaklaşmaya gayret ediyor. Bo Peep ile Gabby Gabby, erkek oyuncaklardan aşağı kalmıyorlar. Özellikle Bo Peep, filmin en özgürlükçü, en olumlu karakterlerinden biri. Ne var ki, önceki üç filmde olduğu gibi yine Kovboy Woody'nin merkezde olduğu bir hikâye seyrediyoruz. Sahibi Andy'nin çocukluk ve gençlik yılları boyunca favorisi olan Woody, dolapta bırakılan oyuncak olmanın nasıl bir şey olduğunu ilk kez bu filmde anlıyor. Ama Woody, dolapta kalmaya razı olmuyor. Bonnie'nin hayatında daha etkin bir rol oynamak için gizlice sırt çantasına giriyor ve onunla okula gidiyor. Anaokuldaki ilk gününde, evdeki oyuncaklarından uzak kalan, arkadaş edinemeyen ve bunalıma giren Bonnie, çöpten bulduğu çatal-kaşık karışımı bir plastiği oyuncağa çeviriyor ve ona Forky adını veriyor. Tüm bunlara tanık olan Woody, Forky'nin Bonnie için özel bir oyuncak olduğunu hissediyor ve onu korumaya karar veriyor. Bonnie'nin okula ancak Forky'nin varlığıyla alışacağını düşünüyor. Gerçekten de Forky, bir anda Bonnie'nin bir numaralı oyuncağı haline geliyor.
    Toplam hasılat: $1,073,394,593
  • Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon

    5 - Minyonlar (2015)
    (Minions)

    İlk kez 2010’da “Çılgın Hırsız” (Despicable Me) filminde tanıştığımız Minyonların ilk solo filmlerinde artık “yıldız” statüsüne geçtikleri söylenebilir. Film, Minyonların gezegenimizdeki kökenlerine kadar götürüyor bizi. Tek hücreli organizmalar olarak su altında karşımıza çıkan Minyonlar, karaya çıkmalarıyla birlikte nedense hizmetine girecekleri güçlü bir canlı arayışına giriyorlar. Tarih boyunca yanında çalıştıkları patronlarının çoğunun ölümüne neden olduktan sonra kutuplarda kendi başlarına bir hayat kuruyor ama bir süre sonra yeniden efendi arayışına giriyorlar. Topluluktan üç Minyon’un 1968 yılında çıktıkları yolculuk, New York’tan Londra’ya kadar uzanıyor. Brian Lynch imzalı senaryo, özellikle Londra bölümüyle birlikte serinin önceki filmlerinde olduğu gibi seyirciyi yine çılgın bir soygun planıyla baş başa bırakıyor. Daha çok küçük seyircilere seslenen filmin yetişkin seyircilere iki güzel hediyesi var: Animasyon tekniğinin sınırsız imkânlarıyla yaratılan “çok şeker” bir 1968 atmosferi ve damakta nostaljik bir lezzet bırakan dönemin rock şarkıları...
    Toplam hasılat: $1,159,398,397
  • Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon

    4 - İnanılmaz Aile 2 (2018)
    (Incredibles 2)

    İlk filmde, süper güçlere sahip kadınla erkeğin aile kurup çoluk çocuğa karışması, harika bir fikre dönüşüyordu. “Süper aile” olmanın ötesinde öncelikle gerçek bir aileydiler. Her aile gibi normal sorunları vardı ve kendimizi onlara yakın hissediyorduk. Yine Brad Bird'ün yönettiği ikinci film, hayatımızı kaplayan dijital ekranlarla olan tehlikeli ilişkilerimize dikkat çekse de, asıl mesele yine “aile halleri”yle ilgili... Lastikkız Helen, dışarıda süper kahramanlığın gereklerini yerine getirirken Bob ise evde Violet'in ergenlik bunalımları, Flash'in matematik ödevleri ve bebek Jack-Jack'le uğraşmanın dünyayı kurtarmaktan daha zor olduğunu anlıyor. Anlatımı, karakterleri, öyküsü, görsel atmosferi ve animasyon tekniğiyle öne çıkan bir film.
    Toplam hasılat: $1,242,805,359
  • Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon

    3 - Karlar Ülkesi (2013)
    (Frozen)

    Hans Christian Andersen’in 1844 tarihli ‘Kar Kraliçesi’ adlı peri masalından esinlenen film, iki prenses kardeşin hikâyesini anlatır. Prenses Elsa kar ve buz üzerinde özel güçlere sahiptir. İstediği her şeyi buza çevirebilmekte, karı dilediği gibi yönlendirebilmektedir. İlk başta yeteneklerini oyun oynamak için kullanır ama bir gün güçlerinin en sevdiği insanlara dahi zarar verebileceğini ve canlıları aniden buza çevirebileceğini keşfettiğinde bütün hayatı değişmeye başlar. Kimseye zarar vermemek için insanlardan uzaklaşır. Ama onu çok seven kız kardeşi Prenses Anna’nın kabul edebileceği bir şey değildir bu… Kardeşini bulmak için her şeyi göze alır. Yolculuğunda ona Kristof ile geyiği eşlik eder. Yolda onlara Olaf adına sevimli bir kardan adam katılır. Chris Buck ve Jennifer Lee’nin yönettiği ‘Karlar Ülkesi’, 2013 yılının en çok hasılat getiren filmiydi.
    Toplam hasılat: $1,280,802,282
  • Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon

    2 - Karlar Ülkesi 2 (2019)
    (Frozen II)

    Serinin ilk filmi 1 milyon 281 bin dolarla sinema tarihinin en yüksek hasılat yapan animasyon filmlerinden biriydi… İkinci film yapımcılarını hayal kırıklığına uğratmamasının yanı sıra daha büyük bir başarıya imza attı.  Eleştirmen ve seyircilerden daha düşük notlar almasına karşın, gişelerde ilk filmi geçmeyi başardı. İlk film çocukluklarında uzak düşen iki prensesin, Elsa ve Anna’nın bir araya gelme öyküsünü anlatıyordu. Devam filminde Elsa, Anna, Olaf ve Kristoff'u, Arendelle'den çok uzak yerlerde yeni serüvenlerin peşinde koşarken görüyoruz. Hem tehdit altındaki krallıklarının gizemini çözmeye hem Elsa’nın neden sihirli güçlerle doğduğunu anlamaya çalışıyorlar.
    Toplam hasılat: $1,450,026,933
  • Dünya gişelerinde en başarılı 10 animasyon

    1 - Aslan Kral (2019)
    (The Lion King)

    1994 yapımı ilk filmin yeniden çevrimi olan ‘Aslan Kral’ ‘fotorealizm’ diye de adlandırılan hiper gerçekçi bir animasyon estetiğinin ürünü... Kral Mufasa'nın ‘yaşam döngüsü’ olarak tanımladığı düzen, canlılar arasındaki eşitlik ve kardeşliğin sürdürülmesine dayanır. Mufasa merhametli, bağışlayıcı bir kraldır. Kardeşi Scar ise salt iktidarda olmak, herkesten üstün olmak, herkese hükmetmek için tahtı ister. Kendisini zeki, Mufasa'yı ise kaba kuvvet açısından güçlü bulur ama açgözlü sırtlanların desteğiyle kurduğu düzen, özünde kaba kuvvete dayanır. Mufasa’nın oğlu Simba ise babasının ölümünden dolayı hissettiği suçluluk duygusu nedeniyle artık tahtta hakkı olmadığını düşünür, yuvasını terk eder... Ancak yıllar sonra kız arkadaşı Nala ve bilge maymunun moral desteğiyle, adaleti yeniden kurmak için amcası Scar'ın karşısına çıkar. Yeni “Aslan Kral”, ilkinin senaryosuna “fazlasıyla sadık” bir yeniden çevrim... Hikâyeyi ve temaları aynen koruyor.
    Toplam hasılat: $1,657,713,459

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