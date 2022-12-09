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Dünya Kupası devlerin çöküşüne sahne oldu!

Tarihinde Dünya Kupası şampiyonlukları bulunan takımlar artık eski görkemlerinden uzaklaşmış durumdalar. 4 kez Dünya Kupası'nı kazanan Almanya, Katar 2022'de grubunu sonuncu olarak tamamlarken, 2010'un şampiyonu İspanya son 16 turunda turnuvaya veda etti. 4 kez Dünya Kupası şampiyonu olan ve 2020 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan İtalya, son iki Dünya Kupası'na katılamadı.

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  • Dünya Kupası devlerin çöküşüne sahne oldu!

    Almanya

    2022 Dünya Kupası'na Japonya karşısında aldığı 2-1'lik sürpriz mağlubiyetle başlayan Almanya, İspanya ile 1-1 berabere kalıp Kosta Rika karşısında 4-2 galip gelmesine rağmen, E grubunu sonuncu olarak tamamladı. 
  • Dünya Kupası devlerin çöküşüne sahne oldu!

    Japonya ve Kosta Rika gibi kendinden zayıf görünen takımların ardında kalarak turnuvaya erkenden veda eden Almanya, yaşattığı hayal kırıklığı sebebiyle büyük eleştirilere maruz kaldı. 
  • Dünya Kupası devlerin çöküşüne sahne oldu!

    1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında futbolun en prestijli kupasını kazanan ve bugüne kadar tam 8 kez Dünya Kupası finali oynayan Almanya, eski günlerinden çok uzakta görünüyor. 
  • Dünya Kupası devlerin çöküşüne sahne oldu!

    İspanya

    İspanya, 7-0'lık sansasyonel Kosta Rika galibiyetiyle başladığı E grubunu Japonya'nın arkasında ikinci tamamlayarak gruptan çıkmayı başardı. Son 16 turunda Fas'ın rakibi olan İspanya, favori olarak çıktığı maçta 120 dakika boyunca gol bulamadı ve penaltılarda turnuvaya veda etti. 
  • Dünya Kupası devlerin çöküşüne sahne oldu!

    2008 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak üst üste üç büyük kupa kazanan İspanya, tekrarlanması zor bir başarıya imza atmıştı. İspanya'nın 2014 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamamasıyla başlayan süreç, 2018 ve 2022'de son 16'da turnuvaya veda etmesiyle devam etti. 
  • Dünya Kupası devlerin çöküşüne sahne oldu!

    "Pas" ve "pozisyon" futbolundan vazgeçmeyerek yarattığı ekolü terk etmeyen İspanya, Fas karşısında tam 1000 pas denemesi yapmasına ve yüzde 77 topa sahip olmasına rağmen skoru alamadı ve penaltılarda elenerek büyük hayal kırıklığı yarattı. 
  • Dünya Kupası devlerin çöküşüne sahne oldu!

    İtalya

    1934, 1938, 1982 ve 2006 yıllarında Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan İtalya, Almanya ile beraber Brezilya'nın ardından bu kupayı en fazla kazanan iki takımdan biri. 
  • Dünya Kupası devlerin çöküşüne sahne oldu!

    2020 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak 2022 Dünya Kupası için umutlarını artıran İtalya, elemeleri dahi geçemedi ve turnuvaya katılamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
  • Dünya Kupası devlerin çöküşüne sahne oldu!

    Son iki Dünya Kupası'nda da boy gösteremeyen İtalya, geçmişte baş aktörlerinden olduğu bu kupayı, şimdilik uzaktan izliyor. 
  • Dünya Kupası devlerin çöküşüne sahne oldu!
  • Dünya Kupası devlerin çöküşüne sahne oldu!
  • Dünya Kupası devlerin çöküşüne sahne oldu!

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