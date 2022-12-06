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Dünya Kupası hezimeti sonrası Almanya'da flaş ayrılık!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya'da değişim başlarken flaş bir görevden alma yaşandı

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  • Dünya Kupası hezimeti sonrası Almanya'da flaş ayrılık!

    Almanya Milli Takımlar ve Akademi Direktörü Oliver Bierhoff görevinden ayrıldı.
  • Dünya Kupası hezimeti sonrası Almanya'da flaş ayrılık!

    Federasyondan yapılan açıklamada 2024'te sona erecek olan sözleşmenin karşılıklı anlaşarak feshedildiği duyuruldu.
  • Dünya Kupası hezimeti sonrası Almanya'da flaş ayrılık!

    Almanya ile EURO 1996 galibi yaşayan Bierhoff, teknik direktör Jurgen Klinsmann ile birlikte 2004 yılından beri Alman Futbol Federasyonu için çalışıyordu.
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    DÜNYA KUPASI ZAFERİNDEN SONRA KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

    Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya, son 2 kupada ise oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti.
  • Dünya Kupası hezimeti sonrası Almanya'da flaş ayrılık!

    2018 Dünya Kupası'na Meksika yenilgisiyle başlayan Almanya, ikinci karşılaşmasında İsveç'i 2-1'le geçti. 
  • Dünya Kupası hezimeti sonrası Almanya'da flaş ayrılık!

    Almanlar, son maçında ise Güney Kore'ye 2-0 kaybetti ve grup sonuncusu olarak kupadan elendi.

     
  • Dünya Kupası hezimeti sonrası Almanya'da flaş ayrılık!

    Almanya 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Fransa'ya 2-0 kaybederek elenmişti. 
  • Dünya Kupası hezimeti sonrası Almanya'da flaş ayrılık!

    Almanya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise son 16 turunda İngiltere'ye 2-0 kaybederek erken bir veda yaşamıştı.
  • Dünya Kupası hezimeti sonrası Almanya'da flaş ayrılık!

    Dünya Kupası'nı 1954, 1974, 1990 ve 2014'te olmak üzere 4 kez kazanan Almanya, İtalya ile en fazla Dünya Kupası kazanan ülkeler sıralamasında 5 kupası bulunan Brezilya'nın ardından 2. sırada yer alıyor.
  • Dünya Kupası hezimeti sonrası Almanya'da flaş ayrılık!
  • Dünya Kupası hezimeti sonrası Almanya'da flaş ayrılık!

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