Gruplar arasında yapılacak olan çarpraz eşleşme ile son 16 turu başlayacak. A, B, C ve D grubu son maçlarının da geride kalmasıyla bu grupların Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İşte 2022 Katar Dünya Kupası eşleşmeleri ile ilgili detaylar haberimizde...