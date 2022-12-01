Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu?

Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri netleşmeye başladı. Bu sene Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üçüncü hafta maçları oynanıyor. Futbol severler Dünya Kupası'nda eşleşmelerin nasıl olduğu sorgulanırken A, B, C ve D Grupları'nda sıralamalar belli oldu. İşte FIFA 2022 Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri ile ilgili detaylar...

ABONE OL
  • Dünya Kupası'nda eşleşmeler nasıl oldu, kim kimle eşleşti? Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu?

    Gruplar arasında yapılacak olan çarpraz eşleşme ile son 16 turu başlayacak. A, B, C ve D grubu son maçlarının da geride kalmasıyla bu grupların Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İşte 2022 Katar Dünya Kupası eşleşmeleri ile ilgili detaylar haberimizde...
  • Dünya Kupası'nda eşleşmeler nasıl oldu, kim kimle eşleşti? Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu?

    DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ

    A-B GRUBU EŞLEŞMELERİ

    • Hollanda - ABD

    • İngiltere - Senegal

    A Grubu'nun lideri Hollanda, B Grubu'nun ikincisi ABD ile, B Grubu'nun lideri İngiltere ise A Grubu'nun ikincisi Senegal'le mücadele edecek.
  • Dünya Kupası'nda eşleşmeler nasıl oldu, kim kimle eşleşti? Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu?

    C-D GRUBU EŞLEŞMELERİ

    • Arjantin - Avustralya

    • Fransa - Polonya

    C Grubu'nun lideri Arjantin, D Grubu'nun ikincisi Avustralya ile D Grubu'nu zirvede tamamlayan Fransa da C Grubu'nun ikincisi Polonya'yla karşı karşıya gelecek.
  • Dünya Kupası'nda eşleşmeler nasıl oldu, kim kimle eşleşti? Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu?

    DÜNYA KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.
  • Dünya Kupası'nda eşleşmeler nasıl oldu, kim kimle eşleşti? Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu?

    DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

    Katar Dünya Kupası finali 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak.

    Dünya Kupası üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.