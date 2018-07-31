"Dünya mirası" Nemrut'a ziyaretçi akını

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Nemrut Dağı'nın farklı kentlere düzenlenen turların birleştiği bir nokta olduğunu ve açık hava müzesi konumunda bulunduğunu dile getirerek, "Nemrut Dağı'na bu yıl içerisinde 45 bin ziyaretçi geldi. Bunun 14 bini yabancı turist. En büyük ziyaretçi yoğunluğunu eylül, ekim ve kasım aylarında bekliyoruz. Hedefimiz bu yıl içerisinde ziyaretçi sayısının 100 bini aşmasıdır." ifadelerini kullandı.