Dünya müziğinin usta isimleri salgın tedbirleri alınarak izleyiciyle buluşacak

Normalleşme sürecinde alınan önlemler sonucu, temmuz ayı itibarıyla yeniden konserler ve festivaller organize edilirken, dünyanın farklı ülkelerinden ünlü şarkıcılar, müzik grupları ve Carmen gibi tiyatro toplulukları izleyiciyle buluşmak üzere Türkiye'ye gelecek.

İspanyol şarkıcı, besteci ve oyuncu Buika, 17 Eylül'de Zorlu PSM'de konser verecek.

Sanatçı, ikinci albümü "Mi Nina Lola" ile İspanyol Müzik Ödülleri'nde "En İyi Prodüksiyon" ve "En İyi İspanyolca Albüm" dallarında ödül alırken, "El Ultimo Trago" albümüyle de "En İyi Tropikal Albüm" dalında Grammy kazandı. "Vivir Sin Miedo" albümündeki şarkılarda imzası bulunan sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.

- Barcelona Gipsy Balkan Orchestra Ekim'de müzikseverlerle buluşacak

Farklı milletlere mensup 8 müzisyenden oluşan Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Orta Doğu, Akdeniz ve Balkanların sevilen halk ezgilerini müzikseverler için yorumlayacak.

Doğu Avrupa'nın geleneksel roman, Balkan ve klezmer ezgilerini kendi özgün tarzlarıyla yorumlayan topluluk, 14 Ekim'de Zorlu PSM'de sahne alacak.

Barcelona'da kurulan, Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra'nın bir dönüşümü olarak hayata geçen grubun üyeleri, İtalyan akordiyonist Mattia Schirosa, Fransız gitarist Julien Chanal, Sırp kontrbasçı Ivan Kovacevic, Yunan perküsyonist Stelios Togias, Katalan klarnetçi Dani Carbonell, Ukraynalı kemancı Oleksandr Sora, Katalan kemancı Pere Nolasc Turu ve İtalyan solist Margherita Abita'dan oluşuyor.

- Imany ile Christian Jost, İstanbul'da konser verecek

Üç Platin Plak ödüllü Fransız soul müzik yorumcusu Imany, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Sanatçı, Zorlu PSM ve Piu Entertainment iş birliğinde 8 Aralık'ta gerçekleşecek etkinlikte, "Voodoo Cello" adlı yeni albümündeki eserleri yorumlayacak. Billie Holiday, Nina Simone ve Tracy Chapman gibi caz, soul ve folk müzikten beslenen Imany, "You Will Never Know" ve "Don’t Be Shy" adlı çalışmalarıyla da dünya çapında üne kavuştu.

Alman besteci, şef ve piyanist Christian Jost, Gedik Sanat'ın Oda Şarkıları Festivali açılış konserinde müzikseverlerle buluşacak.

Besteci Robert Schumann'ın, Alman şair Heinrich Heine'nin dizeleri üzerine yazdığı "Dichterliebe" (Ozanın Aşkı) eserini yeniden besteleyen Jost, 20 Eylül'de Zorlu PSM'de sahne alacak. Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu'nun eşlik edeceği konserde, Grammy ödüllü tenor Bülent Bezdüz de solist olarak yer alacak.

- Sequenza 9.3, Fransız Lisesi'nde sahne alacak

Fransız ve Korsikalı 6 kadın sanatçıdan oluşan Sequenza 9.3, "Akdeniz Şarkıları" konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Gösteri Salonu'nda 11 Eylül'de gerçekleşecek konser, Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlendi.

Catherine Simonpietri'nin şefliğindeki kadın akapella grubu, Yunanistan'dan 3 halk şarkısıyla başlayacakları konserde, "Ilgaz" ve "Üsküdar" eserleriyle birlikte "O Luna Freja", "Le jardin de mon grand-père", "Dormi, dormi o bel Bambin", "Nanni", "Nana", "Yeroushalayim Shel Zahav", "Nami Ya Hanin Yami", "Je n’verrons plus Marion, La Margot", "Lou Farandoulaire", "Neige sur les orangers" ve "Eju Fila va la mia Rocca, Ninina, O Pescator dell’Onda" şarkılarını yorumlayacak.

Konser, salgın önlemleri dolayısıyla önceden yapılacak rezervasyon sonucu izlenebilecek.

- Piyano virtüözü Ludmil Angelov, Mersin'de müzikseverlerle buluşacak

Bulgar piyano virtüözü Ludmil Angelov, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıkacak.

Şef Davide Damiani yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının eşlik edeceği konser, 30 Eylül'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Adını Orta Doğu'ya özgü kumaş tasarımından alan Hollanda merkezli Damask Vocal Quartet ise festival kapsamında, 21 Eylül'de Tarsus St. Paul Anıt Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Çeşitli müzik aletlerinin yanı sıra akapella da yapan topluluk, soprano Katharine Dain, mezzo-soprano Marine Fribourg, tenor Edward Leach ve bariton Drew Santini'den oluşuyor.

- Carmen yeni yorumuyla İstanbul'da sahnelenecek

İspanya'dan gelen Carmen Compania Nacional de Danza de Espana topluluğu, 24-25 Eylül'de Zorlu PSM'de sahne alacak.

İsveçli koreograf Johan Inger'in, Fransız yazar Prosper Merimee'nin yazdığı ve dünyaca ünlü Carmen operasına ilham olan aynı adlı romanını yeniden yorumladı. Topluluk, bu yeni gösteriyi sanatseverlere sunacak.