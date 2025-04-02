OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Otizmli bireylerin yaşamlarını daha iyi anlamak için bugün farkındalık oluşturalım ve onların haklarına saygı gösterelim. Hepimiz, daha kapsayıcı bir toplum için birlikte çalışabiliriz.

Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.

Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; “Otizme Mavi Işık Yak”

Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.

Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben bir ömür boyu otizm ile birlikte yaşayacağım. Yalnızca kabul et, bu benim farkım.

Farklılıkları kutlayalım çünkü o farklılıklar bizi benzersiz kılar. Otizm farkındalık gününde, her bireyin kendini ifade etme hakkını destekleyelim.

Otizmin farkındayız, onların yanındayız,

Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.

Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz.

Onlar baharın en güzel renkleri, en güzel mavisi Mavi kalp

Otizm hastalık değil, farklılıktır..

Farklı düşünenler fark yaratırlar..

Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla.