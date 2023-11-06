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        Haberler Spor Diğer Güreş Dünya şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş'a coşkulu karşılama - Diğer Haberleri

        Dünya şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş'a coşkulu karşılama

        Arnavutluk´ta düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası´nda Belaruslu rakibini mağlup ederek Dünya şampiyonu olan Beşiktaş sporcusu milli güreşçi Nesrin Baş, memleketi Tokat´ın Turhal ilçesinde coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:15 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:15
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        Dünya şampiyonu Nesrin Baş'a coşkulu karşılama
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        U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üst üste 2. kez Dünya şampiyonu olan milli güreşçi Nesrin Baş, memleketinde coşkuyla karışılandı. Geçen yıl İspanya´da düzenlenen şampiyonada Japon rakibini yenerek Dünya şampiyonu olan Beşiktaşlı sporcu sporcu, bu yıl Arnavutluk´ta düzenlenen şampiyonada 68 kilo finalinde Alina Shauchuk´ı 2-1 mağlup ederek 2. kez Dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi. Şampiyona tarihinde ilk kez üst üste Dünya şampiyonu olan milli sporcu, adını şampiyona tarihine yazdırdı.

        Şampiyon Baş, Arnavutluk dönüşü Tokat Havalimanı´nda Turhal Belediye Başkan Yardımcısı Selim Kul ve Turhallılar tarafından çiçeklerle karşılandı. Nesrin Baş daha sonra yerli ve milli otomobil TOGG ile şehir turu attı.

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