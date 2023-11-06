Dünya şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş'a coşkulu karşılama Arnavutluk´ta düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası´nda Belaruslu rakibini mağlup ederek Dünya şampiyonu olan Beşiktaş sporcusu milli güreşçi Nesrin Baş, memleketi Tokat´ın Turhal ilçesinde coşkuyla karşılandı.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda üst üste 2. kez Dünya şampiyonu olan milli güreşçi Nesrin Baş, memleketinde coşkuyla karışılandı. Geçen yıl İspanya´da düzenlenen şampiyonada Japon rakibini yenerek Dünya şampiyonu olan Beşiktaşlı sporcu sporcu, bu yıl Arnavutluk´ta düzenlenen şampiyonada 68 kilo finalinde Alina Shauchuk´ı 2-1 mağlup ederek 2. kez Dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi. Şampiyona tarihinde ilk kez üst üste Dünya şampiyonu olan milli sporcu, adını şampiyona tarihine yazdırdı.

Şampiyon Baş, Arnavutluk dönüşü Tokat Havalimanı´nda Turhal Belediye Başkan Yardımcısı Selim Kul ve Turhallılar tarafından çiçeklerle karşılandı. Nesrin Baş daha sonra yerli ve milli otomobil TOGG ile şehir turu attı.