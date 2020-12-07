Dünya genelinde sivil havacılık faaliyetlerinin emniyetli ve düzenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla 1944 yılında Şikago Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’na(ICAO) üye tüm ülkeler, 7 Aralık tarihini Uluslararası Sivil Havacılık Günü’nü kutluyor.

DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

7 Aralık 1944 yılında Chicago Anlaşması ile kurulan ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, kuruluşunun 50. yılı olan 1994 yılında aldığı bir genel kurul kararıyla 7 Aralık’ı Dünya Sivil Havacılık Günü olarak ilan etmiştir.