ABD'de federal yetkililer, Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın evinde arama yaptı

Adalet Bakanlığı sözcülüğü, Omar'ın ikametgahında sabah erken saatlerde gerçekleştirilen aramayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan ve yargısal olarak yetkilendirilmiş bir arama emrini uyguladı. Bu uygulama, devam eden bir federal ceza soruşturmasının parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

ABC News'e konuşan ve ismi açıklanmayan kaynaklar, soruşturmanın Omar'ın göçmenlik evraklarıyla ilgili olduğunu belirtti.

Minnesota eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi 44 yaşındaki Omar, 2018'de ilk kez Kongre'ye seçilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert muhalefetleriyle tanınan Omar için Başkan Yardımcısı JD Vance, mayısta Trump yönetiminin Omar'ı göçmenlik işlemlerindeki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle soruşturacağını belirtmiş, Omar ise bu iddiaları reddetmişti.