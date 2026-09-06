Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'li Senatör Schiff: Müslüman Amerikalılar, topluluklarımızın ve ülkemizin temel dokusunun bir parçasıdır

        ABD'li Senatör Schiff: Müslüman Amerikalılar, topluluklarımızın ve ülkemizin temel dokusunun bir parçasıdır

        ABD'de California eyaleti Demokrat Senatörü Adam Schiff, Yahudilerin bir toplantısında "Müslümanların ABD'den çekip gitmeleri yönünde" yapılan bir çağrıya "Müslüman Amerikalıların toplumun ve ülkenin temel dokusunun bir parçası olduğunu" belirterek tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 20:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'li Senatör: Müslüman Amerikalılar, ülkemizin bir parçasıdır

        California eyaleti Demokrat Senatörü Schiff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Geçen hafta sonu Los Angeles’ta yapılan Yahudi-Amerikan Zirvesi’nde Mosab Hassan Yousef adlı bir şahsın “ABD’de Müslüman istemiyorum. ABD’den defolun gidin.” çağrısına tepki gösteren Schiff, Amerikalıların her inanç ve kökenden geldiğine vurgu yaptı.

        Schiff, “Müslüman Amerikalılar, topluluklarımızın ve ülkemizin temel dokusunun bir parçasıdır. Müslüman komşularımızın yanındayım ve bu nefret dolu bağnazlığı şiddetle kınıyorum.” ifadelerini paylaştı.

        REKLAM

        Los Angeles’ta 30 Ağustos’ta yapılan söz konusu zirvede, Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen Yousef adlı şahıs sahnede, “Ben vergi veren bir Amerikalıyım, burada Müslümanları istemiyorum. Defolun kendi ülkenize gidin. Bu ülke sizin inancınız olmadan çok daha mükemmel.” şeklinde sözler sarf etmişti.

        Yousef’in sözlerinin zirveye katılanlar tarafından tezahüratlarla alkışlanması da “bağnazlık” olarak eleştirilere neden olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #haberler
        #müslüman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar şampiyonluk için İtalya karşısında!
        Sultanlar şampiyonluk için İtalya karşısında!
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Umut Altaş'tan ABD'de Gülistan Doku ifadesi: "Cinayete tanık oldum!"
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Derbide tribünde kalp krizi geçirdi! Kahreden ayrıntı!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, canlı yayında yakalandı!
        64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, canlı yayında yakalandı!
        Derbi Avrupa basınında!
        Derbi Avrupa basınında!
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        Trump ve Musk’tan Cumhuriyetçilere milyonluk destek
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        G.Saray'dan Osimhen ve Lemina açıklaması!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        Kafede silahlı çatışma! 3 kişi öldü, yaralılar var!
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        ABD ve İran'a anlaşma çağrısı
        "Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı"
        "Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        "F.Bahçe topu Beşiktaş'a bıraktı"
        AB sınırlarında kuyruk alarmı
        AB sınırlarında kuyruk alarmı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı
        Menajeriyle nişanlandı
        Menajeriyle nişanlandı
        Ölüm günleri de aynı
        Ölüm günleri de aynı
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        Haydar Kuyusu'ndaki 4 sır cinayet! 3 şehir ve tek inanılmaz bağlantı!
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Mutluyum, huzurluyum"
        "Aşk değil"
        "Aşk değil"