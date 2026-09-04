Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Yaklaşık 50 yıl sonra bir ilk: ABD Başkanı Trump Hasidik Yahudileri Beyaz Saray'da ağırladı

        Yaklaşık 50 yıl sonra bir ilk: ABD Başkanı Trump Hasidik Yahudileri Beyaz Saray'da ağırladı

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir grup Hasidik Yahudi hahamını ağırladı. Beyaz Saray'daki bu görüşme, 1979'dan bu yana bir ABD başkanının Hasidik hahamlarla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beyaz Saray'da yaklaşık 50 yıl sonra bir ilk

        ABD Başkanı Donald Trump, 1979'dan bu yana Beyaz Saray'da Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ilk kez ağırladı.

        İsrail basınında yer alan habere göre Trump, Beyaz Saray'da bir grup Hasidik Yahudi hahamını ağırladı.

        Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da hahamlarla görüştüğü belirtildi.

        Ayrıca sosyal medyada hahamların, ABD yönetiminin İsrail'le ilişkilerini eleştiren mektubu da Trump'a sundukları öne sürüldü.

        Beyaz Saray'daki bu görüşme, 1979'dan bu yana bir ABD başkanının Hasidik hahamlarla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

        REKLAM

        HASİDİK YAHUDİLER, "ANTİSİYONİST" DURUŞLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

        Hasidik Yahudiler arasındaki özellikle Satmar ve Neturei Karta gibi gruplar, antisiyonist duruşlarıyla öne çıkıyor.

        Bu gruplar, seküler bir devlet olarak İsrail'in kurulmasını dini hukuka aykırı görüyor.

        Diğer gruplar ise İsrail devletine mesafeli duruyor.

        ABD'nin New York kenti ile Avrupa'da önemli bir nüfusu bulunan Hasidik Yahudiler, modern dünyadan ve seküler etkilerden olabildiğince uzak yaşıyor.

        Ayrıca, İsrail'deki yaklaşık 10 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan ve Harediler olarak da adlandırılan Hasidik Yahudiler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD Başkanı Trump
        #Hasidik Yahudiler
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        50 bin kişiyi işten çıkaracak
        50 bin kişiyi işten çıkaracak
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        Gülşah miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
        Gülşah miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
        Italiano'dan kadro kararı!
        Italiano'dan kadro kararı!
        Fintek yatırımları 103 milyar doları aştı
        Fintek yatırımları 103 milyar doları aştı
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        Trump'tan işareti aldı: Milei'den 'Falkland' çıkışı
        Trump'tan işareti aldı: Milei'den 'Falkland' çıkışı
        YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine 'yüksek ücret' incelemesi
        YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine 'yüksek ücret' incelemesi
        13 dakika ayakta alkışlandı
        13 dakika ayakta alkışlandı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı
        Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı
        Yaren'den hüzünlü veda
        Yaren'den hüzünlü veda