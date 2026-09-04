Yaklaşık 50 yıl sonra bir ilk: ABD Başkanı Trump Hasidik Yahudileri Beyaz Saray'da ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, 1979'dan bu yana Beyaz Saray'da Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ilk kez ağırladı.

İsrail basınında yer alan habere göre Trump, Beyaz Saray'da bir grup Hasidik Yahudi hahamını ağırladı.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da hahamlarla görüştüğü belirtildi.

Ayrıca sosyal medyada hahamların, ABD yönetiminin İsrail'le ilişkilerini eleştiren mektubu da Trump'a sundukları öne sürüldü.

Beyaz Saray'daki bu görüşme, 1979'dan bu yana bir ABD başkanının Hasidik hahamlarla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

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HASİDİK YAHUDİLER, "ANTİSİYONİST" DURUŞLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Hasidik Yahudiler arasındaki özellikle Satmar ve Neturei Karta gibi gruplar, antisiyonist duruşlarıyla öne çıkıyor.

Bu gruplar, seküler bir devlet olarak İsrail'in kurulmasını dini hukuka aykırı görüyor.

Diğer gruplar ise İsrail devletine mesafeli duruyor.

ABD'nin New York kenti ile Avrupa'da önemli bir nüfusu bulunan Hasidik Yahudiler, modern dünyadan ve seküler etkilerden olabildiğince uzak yaşıyor.

Ayrıca, İsrail'deki yaklaşık 10 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan ve Harediler olarak da adlandırılan Hasidik Yahudiler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.