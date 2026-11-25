Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter, ilk kez Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafter'i Beştepe'de kabul etti. Libya heyetinin kabulünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

BÖLGESEL KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ

Hafter'e ziyaretinde oğlu, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter de eşlik etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi.

TÜRKİYE'NİN LİBYA POLİTİKASINDA YENİ DÖNEM

Türkiye'nin Libya'da yıllardır sürdürdüğü diplomasi, stratejik sabrın, kararlı dış politika vizyonunun ve uzun vadeli öngörünün önemli örneklerinden biri. 2019 yılında Türkiye ile karşı karşıya gelen aktörlerle bugün doğrudan temas kurulabilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çok boyutlu diplomasinin ulaştığı aşamayı ortaya koyuyor. Türkiye'nin Libya politikası, geçici tercihlerin ötesinde bölgesel istikrarı, uzun vadeli karşılıklı stratejik çıkarları, barışı ve refahı esas alan bir yaklaşımdan besleniyor.

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STRATEJİK DİPLOMASİNİN SOMUT SONUÇLARI

Türkiye, 2019'dan bu yana geliştirdiği stratejik öngörünün meyvelerini toplamaya başladı. 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın 20 Ekim 2026'da Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylanması, Türkiye-Libya ilişkilerinde önemli bir diplomatik gelişme oldu. Bu gelişme, yıllar içinde değişen diplomatik dengelerin ve geliştirilen temasların somut bir yansıması niteliği taşıyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerine ilişkin tutumunu korurken Libya'nın farklı siyasi aktörleriyle diyalog alanını genişletiyor.

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ÇOK BOYUTLU VE DENGELİ DİPLOMASİ

Türkiye'nin hem Trablus hem de Bingazi ile doğrudan temas kurabilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çok boyutlu ve dengeli diplomasinin önemli örneklerinden biri. Bu yaklaşım, Libya'daki siyasi ve askeri ayrışmanın aşılması açısından yeni diplomatik imkanlar oluşturuyor. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile aynı dönemde görüşebilmesi, Somali ile Etiyopya arasında arabuluculuk yapması da benzer bir dış politika çizgisini ortaya koyuyor. Ankara, anlaşmazlıkların yaşandığı bölgelerde diyalog kanallarını kapatmıyor. Stratejik sabır, diplomatik esneklik ve uzun vadeli öngörü üzerine kurulan bu yaklaşım, Türkiye'nin bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunma kapasitesini güçlendiriyor.

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LİBYA'NIN ULUSAL BİRLİĞİNE DESTEK

Türkiye'nin Suriye ve Libya politikaları; egemenlik, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğin korunması ilkelerinde ortaklaşıyor. Ankara, Libya'da siyasi bölünmüşlüğün kalıcılaşması yerine birleşik kurumlara, güçlü devlet kapasitesine ve Libyalıların iradesine dayanan bir siyasi çözümü destekliyor. Türkiye'nin hedefi, Libya'da bir tarafın diğerine üstünlük kurduğu değil, bütün Libyalıların barış ve istikrardan yararlandığı bir gelecek.

DOĞU AKDENİZ'DE UZUN VADELİ STRATEJİK VİZYON

2019 tarihli Deniz Yetki Alanları Mutabakatı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının önemli diplomatik dayanaklarından biri. Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin mutabakata verdiği onay, anlaşmanın Libya içindeki siyasi kabulünü genişleten önemli bir adım oldu. Türkiye'nin Libya ile geliştirdiği ilişkiler, Doğu Akdeniz'in geleceğini, karşılıklı menfaatleri ve bölgesel istikrarı esas alan uzun vadeli bir stratejik vizyona dayanıyor.