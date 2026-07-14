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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı'nda Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 11:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir'i kabul etti.

        Ankara Havalimanı'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

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