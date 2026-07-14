Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti

Üzerine araç sürülerek hayatını kaybetmişti, organları ile 5 hastaya umut oldu

Antalya'da tartışma sonrası üzerine araç sürülerek otomobil ile apartmanın bahçe kapısı arasında sıkışan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Cemal Battal'ın kalp, böbrek ve korneaları ailesi tarafından bağışlandı.