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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Husilere kınama

        Dışişleri'nden Husilere kınama

        Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 18:08 Güncelleme:
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        Dışişleri'nden Husilere kınama

        Bakanlık, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası uygulama tehditlerini kınıyor; Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda deniz güvenliğini ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atan, deniz taşımacılığını ve küresel ticareti hedef alan eylem ve tehditlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bölgedeki mevcut gerginliği daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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