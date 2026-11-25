7 gün sonra ormanda bulundu! "Ağzım kuruyunca nemli toprak yedim!

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayboluşunun 7. gününde ormanlık alanda sağ bulunan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayatta kalabilmek için çamların dibinde yattığını ve nemli toprak yediğini söyle... Daha Fazla Göster Mersin'in Erdemli ilçesinde kayboluşunun 7. gününde ormanlık alanda sağ bulunan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayatta kalabilmek için çamların dibinde yattığını ve nemli toprak yediğini söyledi.(İHA) Daha Az Göster