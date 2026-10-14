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        Haberler Dünya Fransa'da daha iyi eğitim koşulları isteyen öğrencilerin eylemleri sürüyor

        Fransa'da daha iyi eğitim koşulları isteyen öğrencilerin eylemleri sürüyor

        Fransa'nın pek çok kentinde öğrenciler, eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylemlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Fransa'da öğrenci eylemleri sürüyor

        Başkent Paris'in yanı sıra Marsilya, Aix-en-Provence, Saint-Nazaire, Lyon dahil ülkenin pek çok kentinde eğitim koşullarının iyileştirilmesini talep eden öğrenciler, lise ve üniversitelerin önünde toplandı.

        Bouches-du-Rhone ilindeki lise sendikası MNL13'ün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bouches-du-Rhone'a bağlı Marsilya kentinde en az 5 lisenin önünde öğrenci eylemleri devam ediyor.

        Marsilya'ya yakın Aix-en-Provence kentinde ise önemli yükseköğretim okullarından Sciences Po Aix'te öğrenciler tüm hafta boyunca eylemlerini sürdürecek.

        Aynı kentte öğrenciler ayrıca Ulusal Yüksek Öğretmenlik ve Eğitim Enstitüsünün (INSPE) girişini engelleyerek eylemlere katıldı.

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        Ulusal basındaki haberlere göre, Saint-Nazaire kentinde eylem yapan yaklaşık 400 lise öğrencisi, Aristide-Briand Lisesinin önünde bir araya geldi.

        Öğrenciler lisenin tüm girişlerinin önünde barikat kurarken, okulun önünde çöp kovaları ateşe verildi.

        Rhone Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Rhone ilinde 17 okul eylemlerden etkilendi.

        Eylemler kapsamında çöp kovalarını yaktıkları, havai fişek fırlattıkları veya yüzleri kapalı bir şekilde gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.

        Rhone ilindeki Louis-Armand Lisesinin önünde sabah saatlerinde eylemciler ve polis arasında gerilim arttı.

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        Okulun önünde çöp kovaları ateşe verilirken, kolluk kuvvetlerine havai fişek ve molotofkokteyli fırlatıldı. Lisenin bulunduğu mahallede görevlendirilen polis memuru sayısı artırıldı.

        Lyon kentinde Lyon 3 Üniversitesinin önünde toplanan üniversite öğrencileri çöp kovaları ve inşaat malzemeleriyle okulun girişini engellemek için barikat kurdu.

        Bordo kentinde La Ruche Lisesinin önünde çöp kovaları ateşe verildi. Yakılan ateş okulun cephesine ve zemin katına yayıldı.

        148 LİSE PERSONELİ YARALANDI

        Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, Fransız BFMTV kanalı ile RMC medyasının ortak yayınında yaptığı açıklamada, eylemlerin başından bu yana liselerde görev yapan 148 personelin yaralandığını belirtti.

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        Geffray, havai fişek ve farklı cisimler fırlatılarak bazı personelin kasıtlı olarak hedef alındığını savunarak, çok sayıda öğrencinin eylemlere rağmen derslere devam etmek istediğini dile getirdi.

        Lisans başvurularının yapıldığı Parcoursup platformunda bu ayın sonuna kadar iyileştirmeler yapılacağını duyuran Geffray, liselerin yüzde 96'sının bugün açık olacağını aktardı.

        Geffray, eylemler de dahil farklı gerekçelerle yaklaşık 200 lisenin kapalı olduğunu kaydetti.

        MACRON'A GÖRE GENÇLER MEŞRU KAYGILARA SAHİP

        Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon'un, Paris'teki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron toplantıda gençlerin meşru kaygıları olduğunu belirtti.

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        Macron, gençlerin bu kaygılarının siyasete alet edildiğini ve toplumsal şiddet olaylarına dönüştüğünü savunarak, eylemler kapsamında yaşanan şiddet olaylarının "kabul edilemez sahneler" olduğunu dile getirdi.

        Fransa Cumhurbaşkanı, hükümete liseler konusunda somut yanıtlar hazırlayarak gelecek haftalarda bunları sunma talimatı verdi.

        Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için 17 Eylül'den bu yana düzenlediği eylemlerde 1000'i aşkın kişi yaralandı.

        Eylemler kapsamında, 6 bin 800'den fazla kişi gözaltına alındı.

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