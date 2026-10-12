İran: ABD, İran’ın yedi şartının bazılarını kabul etti ancak bunu yeterli görmüyoruz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’nin, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılabilmesi için öne sürdüğü yedi şartın bazılarını kabul ettiğini söyledi.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından İran’ın sunduğu şartlara ilişkin açıklama yaptı.​​​​​​​

ABD’nin, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılabilmesi için öne sürdüğü yedi şartın bazılarını kabul ettiğini belirten Rızai, ancak kendilerinin bu cevabı yetersiz gördüğünü söyleyerek, “İran diplomasisi değişti ve artık önceki duruma geri dönmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.