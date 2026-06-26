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        Haberler Dünya İran: İsrail askeri uçaklarının komşu ülkelerin hava sahasındaki faaliyetlerini tehdit olarak algılıyoruz | Dış Haberler

        İran: İsrail askeri uçaklarının komşu ülkelerin hava sahasındaki faaliyetlerini tehdit olarak algılıyoruz

        İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e ait askeri uçakların İran'a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğünü belirterek, bu girişimlerin tehdit olarak algılandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        İran: İsrail askeri uçaklarının faaliyetleri tehdit

        Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, konuya dair bildiri yayımladı.

        Bildiride, İsrail’e ait askeri uçakların İran’a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğü ve bu faaliyetlerin İran’a doğru gerçekleştiği vurgulanarak, bu girişimlerin tehdit olarak algılandığı ve tehlikeli bir girişim olduğu belirtildi.

        ABD’nin İsrail’i "kontrol altına" alamaması halinde, İran’ın kendisine yönelik tehditlere müsamaha göstermeyeceği ve tehlikeli eylemlere karşı cevap hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

        Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yayımlanan bildiride, İsrail askeri uçaklarının hangi ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğü ve söz konusu faaliyetlerin içeriği hakkında ise bilgi verilmedi.

        Bazı uluslararası basın-yayın organları, ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar sırasında İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Demir Kubbe Hava Savunma Sistemleri ile asker gönderdiğini iddia etmişti.

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