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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı: Netanyahu kendini kurtarmaya çalışıyor

        İran Dışişleri Bakanı: Netanyahu kendini kurtarmaya çalışıyor

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalıştığını" savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        İran: Netanyahu kendini kurtarmaya çalışıyor

        Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu’yu hedef aldı.

        “Netanyahu, ellerinde Arap, Amerikan ve İranlı kanı bulunan, aranan bir savaş suçlusu. Adaletten kaçmak için kendi halkına da hiç saygı göstermiyor." değerlendirmesinde bulunan Erakçi, ABD’li yetkililerin bile Netanyahu’dan şikayetçi olduğunu dile getirerek “(Netanyahu) Yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalışıyor. ABD senatörleri bile bu işten çıkmak istiyor.” ifadelerini kullandı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #iran
        #Netanyahu
        #israil
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