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        Haberler Dünya İsrailli muhalif lider Eisenkot: "Netanyahu iktidarda kalmak için hiçbir şeyden geri durmayacak"

        İsrailli muhalif lider Eisenkot: "Netanyahu iktidarda kalmak için hiçbir şeyden geri durmayacak"

        İsrailli muhalif lider Eisenkot, yarın gerçekleşecek seçimler öncesinde yaptığı açıklamada Netanyahu hakkında uyarılarda bulunarak, "İktidarda kalmak için hiçbir şeyden geri durmayacak; ne yalandan ne de aşırı tedbirlerden" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 13:59 Güncelleme:
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        "Netanyahu iktidarda kalmak için hiçbir şeyden geri durmayacak"
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        İsrail'de yarın düzenlenecek genel seçim öncesi muhalif lider Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında uyarılarda bulunarak, "İktidarda kalmak için hiçbir şeyden geri durmayacak; ne yalandan ne de aşırı tedbirlerden." dedi.

        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim Haberi Görüntüle

        The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Yashar Partisi lideri Eisenkot, başkent Tel Aviv’deki seçim mitinginde yaptığı konuşmada, yarın yapılacak genel seçim öncesi Netanyahu taraftarlarına "başbakana verdikleri desteği geri çekmeleri" çağrısında bulunarak, İsrail’in onun liderliğinde bir dört yıl daha ayakta kalamayacağı uyarısını yaptı.

        Eisenkot, Netanyahu'nun partisi Likud'un yoldan saptığını ve İsrail'in bu şekilde devam edemeyeceğini söyleyerek, "Anketleri görüyorum, verileri biliyorum ve Netanyahu’yu tanıyorum. İktidarda kalmak için hiçbir şeyden geri durmayacak; ne yalandan ne de aşırı tedbirlerden." şeklinde konuştu.

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        İsrail’deki Kanal 13 ve Kanal 12 televizyonlarının, 24 Ekim'de Merkez Seçim Komitesinin belirlediği seçim yasakları çerçevesinde açıkladığı son anketlere göre, Eisenkot liderliğindeki Yashar Parisi birinci sırada yer alırken, onu Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi izliyor.

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        #israil
        #Netanyahu
        #haberler
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