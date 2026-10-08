İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay

İtalya Temsilciler Meclisi, Başbakan Giorgia Meloni'nin öncülüğünü yaptığı ve gelecek yıl yapılacak genel seçimlerin sonucunda önemli rol oynayabilecek tartışmalı seçim reformuna bugün nihai onayı verdi.

Milletvekilleri gizli oylamada, yasa tasarısını 227'ye karşı 164 oyla kabul etti. Düzenleme, oyların yüzde 42'sinden fazlasını alan herhangi bir ittifaka parlamentoda çoğunluğu garanti eden ek sandalye verilmesini öngörüyor.

MELONİ HÜKÜMETİ REKOR KIRMIŞTI

Kabul edilen düzenleme, İtalya'nın siyasi sistemini güçlendirmenin yanı sıra Meloni liderliğindeki merkez sağ koalisyonun seçimlerdeki şansını artırma girişimi olarak görülüyor. Koalisyon, geçen ay İtalya'da II. Dünya Savaşı'ndan bu yana görev yapan en uzun süreli hükümet olma rekorunu kutlamıştı.

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Reform, oyların yüzde 42'sinden fazlasını alması halinde en yüksek oyu alan ittifaka parlamentoda çoğunluk bonusu verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, rakip partileri seçimlerden önce ittifak kurmaya teşvik ediyor. Meloni ise reformun istikrarlı bir hükümet kurulması ihtimalini artırmayı amaçladığını söylüyor.

Tartışmalı geçen süreç boyunca merkez sol milletvekilleri, hükümeti muhalefetin itirazlarına rağmen seçim öncesinde yeni seçim kurallarını zorla yürürlüğe koyarak demokrasiyi hiçe saymakla suçladı.

İktidar koalisyonuna mensup milletvekilleri ise seçmenlere tercihli oy kullanma imkanı sunarak seçenekleri artırdığını ve hükümeti kimin yöneteceği konusunda daha fazla netlik sağladığını belirterek reformu savundu.

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Reformun nihai olarak onaylanması için parlamentoda dört ayrı oylama yapılması gerekti. Süreç, iktidar koalisyonu içindeki aylar süren ve Meloni'nin gelecek yılki seçimler öncesinde ittifakı üzerindeki hakimiyeti konusunda soru işaretlerine yol açan anlaşmazlıkların da sonunu getirdi.