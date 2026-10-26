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        Haberler Dünya Kalkınma Yolu Projesi’nin uzantısının temeli 2027'de atılacak

        Kalkınma Yolu Projesi’nin uzantısının temeli 2027'de atılacak

        Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Kalkınma Yolu Projesi'nin uzantısının temelinin 2027 yılının başında atılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 20:31 Güncelleme:
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        Kalkınma Yolu Projesi'nin uzantısının temeli 2027'de atılacak

        Zeydi, Irak resmi haber ajansı INA’da yer alan açıklamasında, sanayi kentlerinin kurulmasını da kapsayan Kalkınma Yolu Projesi’nin uzantısının temelinin gelecek yılın başında atılacağını belirtti.

        Zeydi, Büyük Fav Limanı’nın da aynı dönemde ticari taşımacılıkta tam kapasiteyle hizmete açılacağını söyledi.

        Irak Başbakanı Zeydi, 23 Ekim tarihli açıklamasında, Kalkınma Yolu Projesi’nin temel atma töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edeceklerini belirtmişti.

        Kalkınma Yolu Projesi’ni Irak’ın geleceği açısından stratejik bir yatırım olarak nitelendiren Zeydi, projenin ülkenin "üçüncü nehri" olacağını ifade etmişti.

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        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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