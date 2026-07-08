Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Netanyahu, ABD basınına Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne dair art arda röportajlar verdi

        Netanyahu, ABD basınına Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne dair art arda röportajlar verdi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüş ihtimali güçlenirken ABD basınına art arda verdiği röportajlarla bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 14:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Netanyahu'nun F-35 rahatsızlığı

        Netanyahu, Fox News ve CNN'in ardından Newsmax'e verdiği röportajda da Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün yanlış bir karar olacağı iddiasına Amerikan kamuoyunu ikna etmeye çalıştı.

        Türkiye'nin F-35 programına dönme ihtimalinin artmasına karşı bu konuda muhalefetini ortaya koyan İsrail'in Başbakanı, Newsmax röportajında da Fox News ve CNN'e verdiği röportajlardaki söylemlerine benzer ifadeler kullandı.

        Netanyahu, Türkiye'ye F-35 sağlanmasına ilişkin endişesini "Bunun bir hata olduğunu düşünüyorum." sözleriyle ifade etti.

        Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini ve İsrail'in yok edilmesi gerektiğini savunduğunu ileri süren Netanyahu, "(Türkiye'nin) F-35 gibi silahlara sahip olması, bence bölgenin istikrarını büyük ölçüde bozacaktır." iddiasında bulundu.

        Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkisinin iyi olduğunu öne sürerek Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunun "iki arkadaş arasındaki fikir ayrılığı" gibi olduğunu savundu.

        Ankara'da 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne işaret eden açıklamaları, Tel Aviv yönetimi tarafından endişeyle karşılanmıştı.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD basınına verdiği röportajlarla bu endişesini dile getirirken Dışişleri Bakanı Gideon Saar da buna açıkça karşı olduklarını ve bölgede ABD'nin İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruması gerektiğini savunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuşadası'nda dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu

        Aydın Kuşadası'nda sahil keyfi faciayla bitti! Serinlemek için girdikleri denizde dalgalara kapılan 12 kişiden 3'ü boğuldu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Formunu yakaladı
        Formunu yakaladı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede