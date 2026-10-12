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        Haberler Dünya Avrupa Papa 14. Leo ameliyat olacak

        Papa 14. Leo ameliyat olacak

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, sağlık kontrollerinde akciğerinde küçük bir nodül tespit edildiğini ve doktorlarının tavsiyesi üzerine ameliyat olmaya karar verdiğini açıkladı. Nodülün çok erken aşamada saptandığını belirten Papa, operasyonun önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini bildirdi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 07:04 Güncelleme:
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        Papa ameliyat olacak

        Papa 14. Leo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Doktorların akciğerindeki nodülün alınması için müdahale önerdiğini belirten Papa, şu ifadeleri kullandı:

        "Sevgili arkadaşlarım, son zamanlarda yaptığım bazı tıbbi muayeneler sırasında doktorlar akciğerimde küçük, lokalize bir nodül tespit ettiler. Bu nodül çok erken bir aşamada fark edildi ve iyi bir şekilde lokalize olmuş durumda. Doktorlar müdahale etmenin en iyisi olduğuna inanıyorlar, bu nedenle tavsiyelerine uyarak onu çıkarmak için ameliyat olmaya karar verdim. Operasyon önümüzdeki günlerde gerçekleşmek üzere zaten planlandı. Manevi yakınlığınız için size teşekkür ederim ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum."

        *Haberin fotoğrafı ANKA tarafından servis edilmiştir.

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        #Papa 14. Leo
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